Achim Bogdahns besondere Begegnungen unter den Wolken

Von: Alexandra Anderka

Gemeinsam auf der Zugspitze: Radiomoderator Achim Bogdan (l.) und Skilegende Felix Neureuther. © privat

Radiomoderator Achim Bogdahn erklimmt mit Prominenten 16 Gipfel und schreibt ein Buch. Am Samstag, 19. November, liest er aus seinem Erstlingswerk in Algasing.

Algasing – Der Brocken-Benno gab den Ausschlag für Achim Bogdahns Buch „Unter den Wolken“. Über den fast 90-Jährigen hatte der B2-Radiomoderator gelesen und wurde neugierig. Mittlerweile 9000 Mal ist Benno Schmidt auf den Brocken, mit 1141,2 Metern der höchste Berg in Sachsen-Anhalt, gestiegen. Vor ziemlich genau vier Jahren zusammen mit Bogdahn. Dabei entstand die Idee, Deutschland von oben zu erkunden und die höchsten Berge aller 16 Bundesländer in prominenter Begleitung aus den jeweiligen Regionen zu besteigen.

Nun ist das Buch erschienen. Am Samstag, 19. November, liest der Wahl-Münchner um 19.30 Uhr aus seinem Erstlingswerk im Forum der Barmherzigen Brüder in Algasing. Der Eintritt kostet 10 Euro, 15 Euro an der Abendkasse. Wir haben uns vorab mit ihm unterhalten.

Herr Bogdahn, über was haben Sie auf Ihren Wanderungen mit Ihren prominenten Begleitern gesprochen?

Über alles, was unterwegs so passiert ist. Viele Themen haben sich einfach so ergeben. Wir haben natürlich über die jeweiligen Berge, aber auch über das Land gesprochen. In meinem Buch gibt es also auch ein bisschen Landeskunde.

Erinnern Sie sich an lustige Begebenheiten?

Ja natürlich – an viele. Lustig fand ich beispielsweise, dass Henning Scherf, der Altbürgermeister von Bremen, zum ersten Mal mit mir auf den höchsten Berg Bremens gestiegen ist, er ist 32,5 Meter hoch. Oder an die Wanderung mit Borussia-Dortmund-Chef Aki Watzke auf den Langenberg in NRW. Das Wetter war miserabel, beim Runtergehen ist er in eine Pfütze gestürzt. Doch er nahm alles mit Humor, meinte, jetzt habe auch er mal einen Abstiegskampf erlebt.

Sie waren ja mit dem Zug unterwegs. War das eine gute Idee?

Auf jeden Fall. Da erlebt man viel mehr als hermetisch abgeriegelt im Auto. Außerdem wollte ich klimafreundlich zu meinen Zielen gelangen. Ich erinnere mich an Nachtfahrten in schrecklichen Zügen mit Neonlicht und komischen Typen. Aber auch an ein lustiges Erlebnis. Einmal war ich in Sachsen ganz früh am Morgen nur mit dem Lokführer und dem Schaffner im Zug. Nur für mich hat er seine Durchsagen gemacht. Das hatte Situationskomik.

Dann haben Sie sich für Couchsurfing entschieden, übernachteten bei wildfremden Menschen. Wie war das?

Immer gut, selbst wenn es mal schlecht war. Die schlechten Erlebnisse sind ja oft die lustigsten.

Was war denn ein schlechtes Erlebnis?

Im Saarland war es einmal wild, als mich ein Student mit einem heftigen Norovirus empfing. Das hat sich ungut angefühlt. Da habe ich alle Türen nur mit dem Ellenbogen geöffnet. Aber es ist gut gegangen. Und einmal hatte ich Angst, überfallen zu werden, weil mir eine Frau aus dem Harz vorab schrieb, dass sie mit zwei Freunden auf mich warte. Die hat sich dann als nette Polizistin entpuppt.

Werden Sie ihre Interviews künftig in der Natur führen?

Schön wäre es. Die Außeneinflüsse und unerwarteten Begegnungen bereichern die Gespräche, aber das Ganze war schon sehr zeitaufwendig. Es war nicht einfach, Prominente aus einer bestimmten Region zu einem bestimmten Termin an einen bestimmten Berg zu bringen.

Was haben Sie persönlich mitgenommen?

Ich habe gemerkt, wie schön unser Land ist. Auch Mecklenburg-Vorpommern kann exotisch sein und in Schleswig-Holstein hab ich vom Berg das Meer gesehen.

Was erwartet das Publikum in Algasing?

Vermutlich werde ich aus dem Bayern-Kapitel lesen. Ich bin bei meinen Lesungen immer spontan, lasse mich auf die Situation ein.

Das Gespräch führte Alexandra Anderka