Ein ganz besonderer Tag für 4160 Schützen: Gau Dorfen wird 100 Jahre alt

Von: Peter Stadler

In neuem Glanz erstrahlt die Gaufahne aus dem Jahr 1964. Sie wurde zuletzt restauriert. Die Fahnenabordnung für die Segnung beim Festtag am Sonntag, 18. Juni, stellen die Altschützen aus Grüntegernbach mit (v. l.) Gerhard Wagner, Christian Holbl und Thomas Wastl. © Peter Stadler

Seinen 100. Geburtstag feiert der Schützengau Dorfen am Sonntag, 18. Juni, mit einem Gründungsfest. Ein Rückblick in die Geschichte.

Oberdorfen – Die Geschichte des Gaues begann am 5. November 1922. Damals versammelten sich im Bräustüberl Dorfen 17 Zimmerstutzengesellschaften. Sie beschlossen einstimmig, einen Gau zu gründen mit dem Namen Isengau. Vom Oberbayerischen Zimmerstutzenverband erhielt er die Nummer 12. Als erster Gauleiter wurde Josef Steiner aus Dorfen gewählt. Er war damals bereits seit über 25 Jahren Schützenmeister der Zimmerstutzengesellschaft Dorfen gewesen.

1923 wurde das erste Gauschießen abgehalten, zehn Jahre später musste man dieses alljährliche Schießen wegen der schlechten wirtschaftlichen Lage aussetzen. Der Gau zählte damals 276 Mitglieder. Am 28. April 1936 verstarb Gauleiter Steiner im Alter von 71 Jahren, und Alois Bösl aus Schwindegg übernahm seine Geschäfte. Im Dezember 1936 wurde Albert Bachmayer aus Dorfen zum neuen Unterkreisführer, so war inzwischen die Bezeichnung für den Gauleiter.

1937 wurde noch eine Jahreshauptversammlung abgehalten, dann gab es – nach dem Zweiten Weltkrieg – erst wieder Aufzeichnungen aus dem Jahr 1953, als am 22. Februar im Jakobmayer der Schützengau Dorfen wiedergegründet wurde. Gauschützenmeister wurde erneut Bachmayer.

Auf ein schönes und gelungenes Jubiläum: Im Sudhaus stießen an (vorne, v. l.) Norbert Saler, Helene Reiser, Gertraud Stadler, Reinhold Schäfer, Wirtin und Braumeisterin Annemarie Kamhuber-Hartinger sowie (hinten, v. l.) Anton Drexler, Hans Reiser, Andreas Maier, Georg Schatz und Braumeister Martin Hartinger. © Peter Stadler

1964 schaffte man sich eine eigene Fahne an, die nun, knapp 60 Jahre später, nach ihrer Restaurierung wieder gesegnet wird. 1965 stellte Bachmayer im Streibl-Saal kostenlos ein Zimmer zur Verfügung. Dort richtete der Gau seine Geschäftsstelle ein. Als Gegenleistung wurden alle Veranstaltungen im Streibl-Saal abgehalten. Auch das Gauschießen fand von da an dort statt.

1965 wurde Lorenz Holbl aus Grüntegernbach, zuvor Vize und Organisator der Fahnenweihe, Gauschützenmeister. Nach seinem plötzlichen Tod 1975 beerbte ihn Josef Niedermeier aus Taufkirchen. 1978 gab es unter seiner Führung das erste Gründungsfest: „55 Jahre seit Gründung – 25 Jahre seit Wiedergründung“. Kurz darauf wurde Niedermeier zum oberbayerischen Bezirksschützenmeister gewählt, und er übergab das Gauschützenmeisteramt an Max Kirschner aus Geislbach.

1983 wurde unter dessen Führung und seinem Stellvertreter Alois Obermaier aus Lengdorf die alte Schule in Oberdorfen zur Gauschießstätte umgebaut, 1984 der Schießbetrieb mit Luftgewehr und -pistole aufgenommen und anschließend die 50-Meter-Anlage errichtet. Im Juni 1986 fand die feierliche Einweihung statt. Ab diesem Zeitpunkt fanden alle Veranstaltungen in der Gauschießstätte in Oberdorfen statt.

1991 stellten sich mit dem Europa- und Weltmeistertitel von Petra Müller (geborene Scharl) von den Altschützen Taufkirchen die ersten großen sportlichen Erfolge ein. Sie arbeitet heute in der Jugendarbeit im Gau. 1993 musste Max Kirschner sein Amt aus gesundheitlichen Gründen abgeben, Josef Deuber (Neuedelweiß Landersdorf) übernahm. In seine Amtszeit fiel das 75. Gründungsfest 1997 – ein Weinfest in der Turnhalle in Oberdorfen.

Als Vorlage für die Jubiläumsscheibe diente eine historische Ortsdarstellung Dorfens des Malers Johann Mang. Mit eingearbeitet wurden die Wappen des Landkreises und aller Gemeinden, in denen die Gauvereine beheimatet sind. © Peter Stadler

2000 musste die Gauschießstätte erstmals modernisiert werden. Es waren gravierende Schallschutzmaßnahmen für die Klein- und Großkaliberanlage erforderlich. Georg Schatz aus Inning, Maurer und Bautechniker, bot seine Hilfe an, und Deuber gab das Gauschützenmeisteramt an ihn weiter. Dieser leitete dann 20 Jahre den Schützengau Dorfen. In dieser Zeit wurde viel renoviert und modernisiert.

2011 musste eine Schallschleuse für die Großkaliber-Anlage gebaut werden, und gleichzeitig wurde auf elektronische Schießstände umgerüstet. Zum 90-Jährigen im Jahr 2013 wurde eine neue Gaustandarte angeschafft. 2015 wurde Maxi Dallinger von Isental Lengdorf erstmals Europameister. Er ist seither als Nationalkaderschütze bei vielen Weltcups, EM und WM am Start. 2020 stellte Schatz sein Amt zur Verfügung, und Gertraud Stadler aus Kienraching, bereits seit 1986 als Gauschriftführerin tätig, übernahm. Gleich darauf kam Corona, was den Schießbetrieb für zwei Jahre fast zum Erliegen brachte. Seit Anfang 2022 konnte der Schießbetrieb Zug um Zug wieder zur Normalität übergehen, und im Herbst 2022 fand ein Jubiläumsgauschießen statt, das mit dem letzten Schießtag am 5. November genau 100 Jahre nach der Gründung zu Ende ging.

Heute gehören dem Schützengau Dorfen 38 Vereine an, darunter ein Bogen-, ein Wurfscheiben- und ein Vorderladerverein. Der Mitgliederstand beträgt derzeit 4160 Schützen.

Seit Wochen laufen die Vorbereitungen auf den Festtag kommende Woche. Kürzlich fand die Bierprobe statt. Da der Zapfhahn der Brauerei Bachmayer seit Mai zubleibt (wir berichteten), musste sich der Gau nach einem neuen Lieferanten umsehen, und unter etlichen Bewerbern aus der Region fiel die Wahl auf die Brauerei Stierberg aus Obertaufkirchen.

Braumeister Martin Hartinger lud nun eine Abordnung um Gauschützenmeisterin Stadler zur Brauereibesichtigung mit Bierprobe und Verköstigung ein. Im Sudhaus stieß man auf ein gutes Gelingen des großen Gaujubiläums an.

Gründungsfest des Schützengau Dorfen am Sonntag, 18. Juni Um 10 Uhr beginnt auf dem Sportgelände neben der Gauschießstätte in Oberdorfen der Festgottesdienst mit Segnung der restaurierten Fahne von 1964. Nach dem Mittagessen wird unter den anwesenden Ehrengästen und Schützenmeistern aller Gauvereine eine Jubiläumsscheibe ausgeschossen, und es gibt parallel dazu einen Tag der offenen Tür an der Schießanlage.