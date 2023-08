„Bester Schwiegervater der Welt“: Ernst Rausch feiert mit seiner großen Familie 90. Geburtstag

Von: Michaele Heske

Große Gratulantenschar (vorne, v. l.): Urenkel Kilian und Bastian, Urenkelinnen Isabel und Julia, Ernst Rausch, Urenkelin Nicole, Urenkelin Miriam mit Urenkel Korbinian, Enkelin Sandra mit Daniel sowie (hinten, v. l.): Tochter Maria Loidl mit Sepp Loidl, Bürgermeister Heinz Grundner, Schwiegertochter Brigitte Rausch mit Sohn Ernst Rausch, Lebensgefährtin Liesl Schmittner, 3. Landrat Rainer Mehringer, Tochter Renate Winslow mit Mark Winslow, Enkel Tobias, Enkelinnen Kathrin, Claudia und Angelika. © Michaele Heske

Das Leben war nicht immer leicht für Ernst Rausch. Nun feierte der gebürtige Egerländer seinen 90. Geburtstag im Kreise der Großfamilie.

Dorfen – Ernst Rausch feierte seinen 90. Geburtstag im Kreise der Großfamilie, stolz blickt er auf drei Kinder, acht Enkel und zehn Urenkel. „Wir haben alle ein sehr gutes Verhältnis zu unserem Vater“, sagt Sohn Ernst Rausch jr. Seine Frau Brigitte nimmt den Jubilar liebevoll in den Arm: „Der beste Schwiegervater der Welt.“

Das Leben war nicht immer leicht für Ernst Rausch. Der Senior erinnert sich noch an das Kriegsende. „Die Bomben fielen auf unsere Schule in Schönwald.“ 1946 wurde seine Familie aus dem Egerland vertrieben, in Lappach fand er eine neue Heimat. „Familie Obermeier nahm uns herzlich in Rabeneck auf – bis heute haben wir engem Kontakt.“

Nach weiteren zwei Jahren Hauptschule in St. Wolfgang machte Rausch im Jahr 1946 eine Ausbildung zum Korbflechter und arbeitete im elterlichen Betrieb. Schon bald lernte er seine Frau Maria kennen. 1955, nach der Hochzeit, zog das junge Paar nach Armstorf. Rausch wechselte die Arbeit, er begann in der Skifabrik Stiftl zu arbeiten.

Die kleine Familie, Tochter Maria war schon auf der Welt, baute in Kloster Moosen ein Haus, nur wenige Meter von seinem Arbeitsplatz entfernt. 1960 kam Sohn Ernst auf die Welt, drei Jahre später folgte Tochter Renate.

„Meine Frau blieb zuhause bei den Kindern“, erzählt der Jubilar. Sie hatte vor der Ehe eine Ausbildung im Strickereihandwerk in Lengdorf gemacht. „Nebenbei strickte sie bis tief in die Nacht, um zum Lebensunterhalt beizutragen.“ Mittlerweile arbeitete Ernst Rausch im Fliegerhorst, er musste jeden Tag mit dem Bus nach Erding fahren.

Maria Rausch war knapp über 30 Jahre alt – dann kam die schreckliche Diagnose: Multiples Sklerose – eine unheilbare Krankheit. Als der Verlauf immer weiter fortschritt, pflegte ihr Mann sie liebevoll. Sohn Ernst zog mit seiner Familie zu den Eltern: „Wir haben das ganze Haus Rollstuhl-gerecht ausgebaut. Lange musste meine Frau leiden – sie verstarb im Jahr 2008“, blickt Rausch auf diese schwierige Zeit zurück.

Der Jubilar hatte immer wenig Zeit für sich. Lediglich aufs Eisstockschießen wollte er nicht verzichten. Überall in den Vitrinen stehen Pokale. Stolz zeigt er das Ehrenzeichen, das er am 13. Juli diesen Jahres für treue 50 Jahre Mitgliedschaft beim ESC Dorfen überreicht bekam. Zu seinen Hobbys gehörten auch seine Bienenstöcke, die er intensiv betreute.

„Dass in dem stattlichen Alter vieles mühsam und beschwerlich wird, nimmt mein Vater zähneknirschend hin“, meint der Sohn. An seinem Lebensabend traf der ältere Herr nochmals auf die große Liebe. Lebensgefährtin Liesl Schmittner, 92 Jahre alt, wohnt hinter dem Stadtpark in Dorfen. Brigitte und Ernst oder auch die Enkeltochter fahren ihn regelmäßig zu ihr. „Wenn es Liesl gut geht, geht es auch dem Vater gut“, freuen sich die Angehörigen über sein später Glück.