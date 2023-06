Bierprobe Dorfen: Vorgeschmack aufs Fest

Ein Prosit mit dem neuen Festbier: (vorne, v. r.): Franz Egerndorfer (Festwirt), Bürgermeister Heinz Grundner, Wiesnmadl Sandra Bauer, Bräuin Barbara Lohmeier-Opper, Landrat Martin Bayerstorfer, Stadträte Barbara Lanzinger, Ludwig Rudolf und Hans Baumgartner; (zweite Reihe, v. r.): Tobi Maier (Festwirt), Anita Feckl (Volksfestreferentin), Ernst Hennel (Festwirt), Andreas Brenninger (Weißbräu), Andreas Schweiger (Kellerbräu) und Michael Gronegger (Festwirt). © Weingartner

Premiere mit dem Bräu z‘Loh: Beste Stimmung bei der Bierprobe fürs Volksfest in Dorfen.

Dorfen – Kein Wölkchen am weißblauem Himmel konnte am Mittwochabend die Vorfreude und vor allem den Vorgeschmack aufs Dorfener Volksfest trüben. Nur das Festbier war noch trüb bei der traditionellen Bierprobe. Das ist aber ganz normal, erklärte die Loher Bräuin Barbara Lohmeier-Opper, denn das Festbier kam für die Bierprobe noch unfiltriert direkt aus dem Lagerkeller.

Der Bräu z’Loh aus Loh liefert heuer erstmals das Festbier beim Dorfener Volksfest vom 11. bis 20. August. Die Brauerei Bachmayer hatte nach über 175 Jahren Festbierlieferant kürzlich den Betrieb eingestellt (wir berichteten).

Erstmals fand die Bierprobe mit zahlreicher Dorfener Prominenz, Stadträten, Bürgermeister Heinz Grundner, Landrat Martin Bayerstorfer, dem Wiesdnmadl Sandra Bauer und vielen anderen im Freien am Marienplatz statt. Eingeladen und bewirtet hatte das Festwirt-Quartett Tobi Maier, Ernst Hennel, Michael Gronegger und Franz Egerndorfer.

Anfang Juni wurde das Festbier eingesotten, berichtete die Braumeisterin: „Das Festbier reift noch a Zeit und verändert sich noch. Der Geschmack wird noch feiner“. Am Ende wird’s gefiltert und dann mit 13,9 Prozent Stammwürze und 5,8 Prozent Alkoholgehalt ausgeschenkt.

Nach dem Bachmayer-Aus musste man sich Dorfen keine Sorgen machen ums Festbier, sagte Bürgermeister Grundner, denn der Bräu z’Loh sei selbstverständlich sofort gerne eingesprungen. Der Rathauschef schwärmte dann nach dem ersten Prosit: „S’Bier is echt scho guad, aber wenn’s sich no verändert, wie guad is denn dann erst?“ Die Dorfener dürfen sich auf eine Wiesn am ESC-Gelände freuen – mit Karussells, Schieß- und Losbuden und einem süffigen Festbier.