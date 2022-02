Brand und Drohung am Gymnasium Dorfen: Wohl kein Kontext

Von: Hans Moritz

Die Feuerwehr entlüftete nach dem Brand in der Toilette das Dorfener Gymnasium. © Hans Moritz

Nach der Brandstiftung in einer Toilette des Dorfener Gymnasiums am Dienstag hat die Kripo Erding die Ermittlungen übernommen.

Dorfen - Eine heiße Spur gibt es noch nicht, teilt Andreas Aichele, Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern-Nord, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Derzeit habe man keinerlei Hinweise, dass das Feuer in einem Zusammenhang steht mit den bedrohlichen Schmierereien auf einer anderen Toilette dieser Schule (wir berichteten) steht. Im Moment gehe man davon aus, „dass es sich zufällig um die gleiche Schule gehandelt hat“.



Aichele berichtete weiter, dass die Kripo der Möglichkeit nachgehe, dass es sich bei der Brandstiftung um ein Phänomen handelt, das zurzeit in den so genannten Sozialen Medien in Mode ist. Den Sachschaden hat die Polizei mittlerweile nach unten korrigiert. „Es gibt zwar durch Rauch und Ruß, die sich über die Lüftung verbreitet haben, einige Schäden. Deren Höhe stufen wir jetzt nun aber eher im vierstelligen Bereich ein“, so Aichele.



Auch am Gymnasium selbst hat die Aufarbeitung begonnen. Oberstudiendirektor Markus Höß glaubt im Gespräch mit unserer Zeitung ebenfalls nicht an einen Zusammenhang beider Ereignisse. Im ersten Fall habe es sich um eine Mädchen-, im zweiten Fall um eine Bubentoilette gehandelt. Bislang sei man in den Netzwerken auch noch nicht auf Bildmaterial gestoßen, was auf die Challenge schließen lässt. „Das ist derzeit reine Spekulation.“



Höß machen beide Fälle betroffen, „weil wir an sich eine tolle Schule mit vielen tollen Schülern sind“. Man habe allen Kindern Gesprächsangebote unterbreitet. „Einige nimmt das schon mit, einige haben den Dialog gesucht“, berichtet Höß.



Auch weiß er nicht, ob beide Taten ein Resultat der hohen Belastungen sind, denen die Schüler durch Corona ausgesetzt sind. „Positiv und wichtig ist, dass nun wieder mehr soziales Leben möglich ist, auch außerhalb der Schule. Das hat vielen seit zwei Jahren sehr gefehlt.“ ham