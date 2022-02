Brandstiftung an Gymnasium in Oberbayern - steckt Tiktok-Challenge dahinter?

Nach Schreckensbotschaft an Schulmauer

Von Veronika Macht schließen

Rund 50 000 Euro Sachschaden sind bei einem Brand im Gymnasium Dorfen entstanden. Erst eine Woche zuvor hatte dort der Schriftzug „Amok“ für Schrecken gesorgt.

Dorfen - Hoher Sachschaden ist am Dienstagvormittag durch einen Brand in einer Schultoilette im Gymnasium Dorfen entstanden. Wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord am Montag kurz nach Mittag mitteilte, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen.

Laut Pressebericht waren gegen 9.20 Uhr die Rettungskräfte über den Feueralarm am Gymnasium informiert worden. Der Brand in einer Herrentoilette konnte zügig abgelöscht werden, dennoch entstand nach einer ersten Einschätzung Sachschaden in Höhe von mindestens 50 000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Brandstiftung an Gymnasium: Handtuchspender in Brand gesetzt

Erste Untersuchungsergebnisse der Kriminalpolizei Erding ergaben, dass ein Handtuchspender in der Toilette mutwillig in Brand gesetzt worden war. Ein konkreter Tatverdacht ergab sich bislang nicht.

Nachdem das Schulgebäude durch die Feuerwehr mit Hochleistungslüftern entraucht worden war, konnten die zwischenzeitlich evakuierten Schüler gegen 11 Uhr in ihre Klassenräume zurückkehren.

„Amok“: Wandbeschmierung sorgte an Dorfener Gymnasium für Schrecken

Wie unsere Zeitung erst am Dienstag berichtet hatte, kommen Brände in Schulen – in Bayern, aber auch in anderen Bundesländern – jüngst immer häufiger vor. Dahinter könnten sogenannte Challenges, also Wettbewerbe, stecken, vermutete in dem Zusammenhang ein Schulleiter im Hessischen Rundfunk: Dabei zündeln Schüler und stellen Filmchen davon auf Social-Media-Plattformen wie Tiktok. Allerdings sind bisher keine Filme aus Bayern identifiziert worden.



Aufregung hat erst vor gut einer Woche am Gymnasium Dorfen geherrscht, nachdem in einer Toilette ein Schriftzug mit dem Wort „Amok“ entdeckt worden war.

