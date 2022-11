Brücken bauen mit Musik: Wohnheim Algasing öffnet sich mit Kultur-Reihe

Von: Timo Aichele

Große Pläne haben (v. l.) Gerald Huber, Ary Witte-Kriegner, Christine Heinrich und Gerhard Blenninger im „Forum“ des Wohn- und Pflegeheims in Algasing. © Timo Aichele

Behinderte Menschen, Kulturschaffende und Menschen aus dem Umland - all diese Gruppen sollen bei der Kultur-Reihe im Kloster Algasing zusammenkommen.

Dorfen – Raus ins Leben, das Leben rein ins behütete Zuhause – auf diesem Weg ist das Wohn- und Pflegeheim der Barmherzigen Brüder in Algasing. Es geht ums Brückenbauen zwischen den 220 Bewohnern der Einrichtung rund ums alte Kloster Algasing und den Menschen im Umland. Inklusion ist das Ziel, die Brücke ist die Musik. Das passe wunderbar, findet Geschäftsführer Ary Witte-Kriegner. „Unsere Bewohner sind lebenslustige Menschen“, sagt er.

Am ersten Abend der neuen Veranstaltungsreihe „Kultur in Algasing“ erlebte das der Weiherer. Der niederbayerische Liedermacher trat im „Forum“ der Einrichtung auf, wo elf Bewohner im Veranstalter-Team mitarbeiteten. Sie halfen an der Garderobe, an der Kasse, an der Theke, als Security. Die behinderten Menschen seien sehr neugierig auf den Star des Abends gewesen, erzählt Gerald Huber. Warum er denn eigentlich so lange Haare habe, war eine der Fragen gewesen, die der Künstler zu beantworten hatte. „Die haben das schon beim Soundcheck gefeiert“, berichtet der Münchner Musikmanager und Journalist Huber, der als Kulturbeauftragter der Barmherzigen Brüder für das Booking zuständig ist.

Bewohner Gerhard Fischer enterte dann beim Konzert sogar die Bühne. Beim Song „Scheiß da Hund“ stand er auf einmal neben dem Weiherer und sang mit. „Da muaßt einfach locker bleibn“, sagt der 53-Jährige. Schließlich sei er auch schon bei der Rock-Band Panzerknacker auf die Bühne gesprungen. Fischer ist froh, dass sich in Algasing etwas rührt. Gerade in der Pandemie hätten viele der Mitbewohner wenig Besuch bekommen. „Es ist wichtig, dass sie auch einmal etwas anderes mitkriegen“, meint er.

Unter der Woche dient das „Forum“ als Kantine für die behinderten Mitarbeiter der Werkstätte am Standort. An Veranstaltungstagen wird der Raum zum Live-Club. Je nach Anlass in intimer Kleinkunst-Atmosphäre bestuhlt für 50 Zuhörer, oder mit geöffneten Trennwänden für 300 Besucher. Für Witte-Kriegner ist wichtig: „Wir machen hier keine Konkurrenz zu etablierten Kulturveranstaltern.“

Ursprünglich war Größeres geplant: ein Festival mit vielen Musik-Acts. Der erste große Anlauf stand aber unter einem schlechten Stern. Das Wetter war Mitte September derart nasskalt, dass die Veranstalter die Reißleine zogen.

Damit wollten es Huber und Witte-Kriegner nicht bewenden lassen. Die beiden kennen sich schon lange von ihrer gemeinsamen Zeit bei der Münchner Band „Cat Sun Flower“, der heutige Wohnheim-Geschäftsführer am Schlagzeug, sein Freund an Gitarre und Keyboards. Huber ist bestens vernetzt in der Münchner Kulturszene – viele namhafte Künstler, ob Amy Warning für das ausgefallene Festival oder nun Michael Fitz am 11. November im Forum, folgen seinem Ruf. Ebenso Presse-Promoterin Christine Heinrich, die im Algasinger Kultur-Team für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich ist.

Vor Ort ist Gerhard Blenninger, eine zentrale Figur. Der 54-jährige Heilerziehungspfleger leitet die Förderstätte und das ambulant betreute Wohnen. Nun ist er auch noch Inklusionsbeauftragter und mit den anderen im Team auf einmal auch Kulturveranstalter.

Blenninger arbeitet seit 35 Jahren in Algasing. Mit dieser langjährigen Erfahrung im Haus habe er gewusst, wen unter den Bewohnern er für die Helfertruppe ansprechen kann. „Ich weiß ja, dass viele Leute bei uns arbeiten wollen“, sagt Blenninger.

Das Festival im September hätte die Feuerprobe werden sollen. „Wir hatten 30 Helfer“, erzählt Huber. Wochenlang liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Dekomaterialien wurden produziert, Plakate gestaltet, Einladungen versendet. Nach der Absage war die Enttäuschung schon groß. Doch dann wurde aus dem Festival die Veranstaltungsreihe.

„Das Festival wollen wir auch nicht sterben lassen“, erklärt Huber. Alle Künstler hätten für eine Neuauflage zugesagt. Außerdem gebe es schon erste Planungen für eine Kulturwoche.

„Die Öffnung bedeutet auch: Wir machen das nicht alleine im Stillen, sondern gemeinsam mit der Region“, sagt Witte-Kriegner. Das sei kürzlich auch mit einem Apfelerntetag mit dem Rotary Club gelungen.

Das Ganze passe gut zu den Leitsätzen der Barmherzigen Brüder, meint der Geschäftsführer. Einerseits ist die „Hospitalität“, also die Gastfreundschaft, eines der Gelübde, das die Mönche ablegen. Andererseits sagen sie: „Wir kümmern uns um die Ärmsten der Armen.“ Gerade die Pandemie habe ja die Verwundbarkeit der Kulturbranche gezeigt, findet Witte-Kriegner. Da sei der Gedanke entstanden: „Bringen wir das doch zusammen. Beeinträchtigte Menschen und die Kulturszene – das passt gut zusammen.“

Das nächste Konzert findet am morgigen Donnerstag statt. Ab 19.30 Uhr spielt die Band „The Marble Man“ eine Mischung aus Folk Noir und Indie-Rock. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.