Brückenbau unter Wasser: Deswegen dauern die Arbeiten an der B15-Ortsdurchfahrt so lange

Von: Timo Aichele

Sprühende Funken: Taucher Robert Spät schneidet unter Wasser die Spundwände ab, die rund um die Mittelinsel einen trockenen Arbeitsbereich gebildet haben. © Timo Aichele

Der nächste Schritt beim Neubau der B15-Isenbrücke in Dorfen: Industrietaucher schneiden Spundwände ab. In der kommenden Woche ist ein 400-Tonnen-Kran im Einsatz.

Dorfen – Von Industrietaucher Peter Spät taucht nur ab und zu der gelbe Helm aus den braunen Fluten auf. Gelbliche Rauchschwaden steigen aus der Isen. Wenn Spät sein Schweißwerkzeug näher zur Wasseroberfläche führt, sprühen die Funken. Bei bis zu 8000 Grad reagieren Magnesium und Sauerstoff miteinander. Unter Wasser brennt’s. So schnitten Spät und seine Kollegen am Dienstag und Mittwoch die Spundwände weg, unter deren Schutz in den vergangenen Monaten der neue Mittelpfeiler für die B 15-Brücke betoniert wurde. Es ist das Ende eines Bauabschnitts, den sich alle Beteiligten – und auch die staugeplagten Dorfener – kürzer gewünscht hätten.

Im Juni stieß der Bautrupp der Firma Züblin in der Mitte des Flusses auf betonharten Untergrund, den die Untersuchungen links und rechts der Isen nicht hätten vermuten lassen. „Dort sind extrem lehmige Böden mit einer enormen Reibung“, erläutert Bauleiter Flavio Schatzberger. Damit wurde der Neubau der B 15-Isenbrücke um Monate zurückgeworfen (wir berichteten mehrfach).

„Darauf aufbauend haben sich die Anschlussarbeiten verzögert“, erklärt Ruben Ihle, Projektleiter Ingenierbau bei Züblin, auf Nachfrage unserer Zeitung. Mit dem Einheben der 14 Betonfertigteile, aus denen die neue Brücke besteht, soll nächste Woche ein wichtiger Schritt erfolgen. Die Produktion dieser riesigen Bauteile wurde im Sommer verschoben. „Wir mussten dafür einen neuen Slot beantragen und sind glücklich, dass wir überhaupt ein Werk gefunden haben, das diesen Auftrag noch dieses Jahr erledigt. Die haben in den letzten zwei Monaten auf Hochtouren daran gearbeitet“, erläutert Ihle. 27 Werke habe man anfragen müssen.

Der Mittelpfeiler war ein Zeitfresser beim Neubau der Brücke. Um ihn zu betonieren, musste mit 1200 Tonnen Material ein Damm im Fluss gebildet werden, auf dem eine extra schwere Ramme stand, um die Spundwände in den betonharten Untergrund zu treiben. © Timo Aichele

In diesen Tagen ist die Endabnahme bei der Firma Berger in Vilshofen, dann macht sich ein Schwertransport auf den Weg nach Dorfen. Am kommenden Dienstag wird an der Isen ein 400-Tonnen-Autokran aufgestellt, um die Brückenteile an Ort und Stelle zu hieven.

Um die Zwischenzeit sinnvoll zu nutzen, habe man Arbeiten vorgezogen, sagt Ihle. Etwa das Pflastern am Unteren Tor und Schritte an den Widerlagern, auf denen die Brücke zum Liegen kommt.

Den Projektleiter ärgern die Vorwürfe aus Bürgerkreisen und Kommunalpolitik, dass auf der Baustelle Stillstand herrsche. Das Gegenteil sei der Fall. Mit dem Produktionstermin der Betonteile als Fixpunkt mache es momentan nach seinen Worten wenig Sinn, noch mehr Arbeiter in Dorfen einzusetzen. „Wir haben teilweise auch an Samstagen gearbeitet“, erklärt er. Doch in dieser Phase sei das nicht nötig. Oft hätten die Mitarbeiter zudem bereits Freitagmittag ihr arbeitsrechtlich zulässiges Pensum von 40 Wochenstunden erfüllt. Züblin müsste dann einen weiteren Trupp als Ablösung schicken – das geschehe aber nur in Phasen, in denen genug Arbeit anliegt.

Außerdem gebe es auf solchen Baustellen ganz natürliche Lücken, zum Beispiel vorgegeben durch die Aushärtungs- und Trocknungszeit von Beton. Das sei auch der Hintergrund dafür, dass die Brücke nun im Winter nicht fertig werden könne – nicht einmal für eine provisorische Öffnung.

Denn nach dem Einheben der Betonfertigteile werden diese vor Ort mit einer Betonschicht verbunden. Diese brauche bei sommerlichen Temperaturen 14 Tage zum Aushärten, im Winter eventuell länger. „Wir könnten also frühestens im Januar mit der Abdichtung beginnen“, erläutert Ihle. Für das Auftragen dieser Schicht aus Bitumen und Harz brauche es aber eine Bauteiltemperatur von fünf bis sieben Grad, und es müsse trocken sein. Das sei nicht zu erwarten.

Warum überhaupt ein Mittelpfeiler? Es gibt ja viele Brücken mit viel größeren Spannweiten: Diese Frage formulieren derzeit in Dorfen viele als Vorwurf an das Staatliche Bauamt Freising als Auftraggeber der Baustelle und die ausführende Firma Züblin. „Bei einer kompletten Umplanung ohne Mittelpfeiler hätten wir die Baustelle lange zusperren müssen – sicher bis Mitte nächsten Jahres“, meint Ihle.

Außerdem sei diese Konstruktion durch „Zwangspunkte“ vor Ort vorgegeben. Die Brücke müsse „extra schlank“ sein: Die Unterkante wird vom Wasserdurchfluss der Isen begrenzt und die Oberkante durch den Anschluss an die Straße. Die Betonfertigteile seien nur 48 Zentimeter stark und müssten daher extrem dicht mit Stahl bewehrt werden. Das sei in der Produktion „sportlich“, so Ihle. Einige Werke hätten daher den Auftrag nicht annehmen können.

Kran in Aktion:

Der Autokran wird am Dienstag, 29. November, aufgebaut. Am Donnerstag dürfte dieser Arbeitsschritt erledigt sein. Der Freitag dient nach Angaben des Staatlichen Bauamts als Brückentag. In der kommenden Woche kommt es dabei zu Sperrungen und Umleitungen im direkten Umfeld der Baustelle. Bericht folgt.