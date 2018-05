Buckelpisten und Fleckerlteppiche

Bei der Fahrt aufs flache Land kann man allerhand erleben. Das hat auch der Besuch des FW-Bundesvorsitzenden Hubert Aiwanger in Schwindkirchen gezeigt, meint Redakteur Anton Renner in seinem Wochenkommentar.

Da drängt es den CSU-Ministerpräsidenten Markus Söder mit einem eigenen bayerischen Raumfahrtprogramm ins Weltall, aber dass viele Staatsstraßen im Freistaat in einem desolaten Zustand sind, das juckt ihn offenbar nicht. Der FW-Bundesvorsitzende Hubert Aiwanger ist auf dem Weg zum Burschenverein Schwindkirchen in seinem Wagen wohl so stark durchgeschüttelt worden, dass er schockiert war, wie schlecht die Straßen bei uns sind.

Doch nicht nur Staatsstraßen gleichen eher Buckelpisten. Auch in Dorfen selbst sind viele Fahrbahnen ein einziger Fleckerlteppich. X-fach zum Leitungsverlegen aufgegraben, aber dann oft nur stümperhaft wieder zugefüllt, müssen Fußgänger und Radfahrer schon aufpassen, um nicht auf die Nase zu fallen. Und vom Kopfsteinpflaster in der Innenstadt muss man erst gar nicht reden. Da tun sich an manchen Orten Gräben auf.

Irgendwie ist das manchmal schon ein kleines Abenteuer, auf unseren Straßen unterwegs zu sein. Vielleicht ein Grund, warum so viele Geländewagen zu sehen sind...