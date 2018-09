Junge Flötistin überzeugt alten Hasen

Beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ hat die Flötistin Maria Obermaier mit ihrem Spiel nicht nur ihre Lehrerin überzeugt.

Dorfen–Die Flötistin Maria Obermaier aus Dorfen ist nach Lübeck zum Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ gereist und hat dort mit sehr gutem Erfolg teilgenommen. Begleitet wurde die Zwölfjährige von Johanna Pfeiffer aus Schelchenvils am Klavier. Auch ihre Lehrerin, Susanne Gelsheimer aus Dorfen, war mit dabei und zeigte sich – wieder zuhause – begeistert: „Maria war eine der Jüngsten in ihrer Altersklasse, und sie wurde für ihren Vortrag so sehr gelobt. Das war ein Erlebnis für uns alle.“

Schon die Anreise war aufregend, durch ganz Deutschland führte der Weg nach Lübeck. Bei herrlichem Wetter wurde auch die Stadt mit dem Holstentor erkundet.

In der St. Martinskirche fand dann das Wertungsspiel bei hervorragender Akustik statt. Unter den Wertungsrichtern war der bekannte Blockflötist Winfried Michel. Deshalb war es für Maria besonders aufregend, das Händel-Andante vorzutragen, denn es stammt aus dessen Notenausgabe. Doch Michel lobte später ihr einfühlsames, musikalisches Flötenspiel. Die junge Dorfenerin überzeugte die Jury mit dem Corrente von Selma de Salaverde, dem Händelkonzert in B-Dur und dem träumerischen Solostück für Altflöte „La Luna“ von Christine Martini.

Johanna Pfeiffer (24) wurde von der Jury für ihr aufmerksames Begleiten auf dem Klavier ebenfalls sehr gelobt. Die versierte Kirchenmusikerin in Burgharting hat viele gute Ideen der musikalischen Gestaltung eingebracht.