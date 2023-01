Lesen, musizieren, ratschen und Gutes tun

Von: Birgit Lang

Freude über die Spende: Georg Stöger und Inge Herl (v. r.) überreichten Katharina Gaigl vom MGH Taufkirchen einen Scheck über 1000 Euro plus 600 Euro Bargeld. © Birgit Lang

Gemütlicher, lustiger, aber auch nachdenklicher kann eine Spendenübergabe kaum sein.

Jaibing – Autor Moderator Markus Tremmel, bestens bekannt aus dem Bayerischen Fernsehen und Rundfunk, sowie die Veeh-Harfen-Gruppe des Taufkirchener Mehrgenerationenhauses hatten dazu in die Hofgalerie nach Jaibing eingeladen und ein entsprechendes Rahmenprogramm auf die Beine gestellt.

Das Wirtshaus war bis auf den letzten Platz gefüllt. Es wurde gegessen und geratscht – und vor allem viel gelacht, als der Wambacher Autor aus den Büchern seines Vaters Alois, der neben ihm saß, vorlas und einige eigene Geschichten vortrug – durchaus auch kritische, aber immer mit einer süffisanten Note und teilweise schon mit kabarettistischen Zügen.

Nach der Lesung von Markus Tremmel wurde die Spende von Hofgalerie-Wirtin Inge Herl an Katharina Gaigl vom Mehrgenerationenhaus Taufkirchen überreicht. 1000 Euro waren eigentlich geplant. Weil die Gäste aber keinen Eintritt zahlen mussten, forderte Herl sie spontan auf, zu spenden. Sie hatte schon in das Körbchen einen größeren Betrag aus der eigenen Tasche reingelegt, und so kamen weitere 600 Euro zusammen.

Dies war nicht die erste Spende der Jaibingerin. Wirtin Herl spendet schon seit Jahren Einnahmen aus eigenen Veranstaltungen über den von ihr gegründeten, gemeinnützigen Verein „Hand in Hand“ an Einrichtungen, die sich um pflegebedürftige und demenzkranke Menschen jeden Alters im Landkreis Erding kümmern. So hattet das Mehrgenerationenhaus Taufkirchen bereits 1000 Euro erhalten, mit denen die Veeh-Harfen angeschafft und die Musik-Gruppe ins Leben gerufen werden konnte. BIRGIT LANG

Wer noch spenden möchte:

Konto 65 35 500, BLZ 701 695 66, IBAN DE14 7016 9566 0006 5355 00, VR-Bank Taufkirchen-Dorfen