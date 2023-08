Bussi für den Bierkönig: Hochleistungssport in der Dorfener Festhalle

Von: Michaele Heske

Nicht aufgeben: Theresa Herzog ist nicht nur als Bedienung in der Wiesn-Bar fix, sondern auch beim Maibaum-Kraxln in der Volksfesthalle. Das Wiesn-Madl 2022 bezwang als erste Frau den rund sieben Meter hohen Kletterbaum. © Weingartner

Das Volksfest in Dorfen wird immer mehr zur Herausforderung für die Burschen und Madl in der Region. Ob auf der Liebescouch, beim Maibaum klettern oder um den Biertisch kraxeln bei der Wahl zum Bierkönig.

Dorfen – Für viele der bairischen Disziplinen, die am Donnerstagabend in der Dorfener Festhalle geboten waren, brauchte es viel Kondition und Kraft – aber vor allem jugendlichen Sportsgeist.

Nachdem doch viele Männer schon gescheitert waren, wollte es Theresa Herzog genau wissen: „Es sollte doch ein Leichtes sein, die sieben Meter den weiß-blauen Maibaum in der Festhalle hochzukraxeln“, meinte die 24-jährige Dorfenerin. Sie sei schließlich sehr sportlich, zudem mache sie seit Jahren Vertikalturnen.

Das erste Drittel schaffte Herzog problemlos, in der Mitte musste sie dann eine Pause einlegen. „War gar nicht so einfach, ziemlich rutschig. Aber mich hat das Publikum angefeuert, und irgendwie kam ich dann doch noch hoch“, erzählt das Wiesnmadl des Vorjahrs. „So kurz vor dem Ziel gibt man nicht auf – das Volksfest ist halt ein Heimspiel für mich.“ Normalerweise trägt sie Dirndl, für ihre Showeinlage zog die Marketing-Fachfrau extra eine Lederhose an: „Sonst wäre ich abgesackt.“

Vier bis fünf Buam versuchen täglich den Aufstieg, sagt Festwirt Franz Egerndorfer. Gut die Hälfte davon schafft es auch. „Mit dieser sportlichen Leistung haben wir nicht gerechnet.“ Er selbst will am letzten Tag der Wiesn den Maibaum erklimmen: „Jeder von uns vier Wirten sollte mal oben gewesen sein“, sagt er, bislang habe sich aber noch keiner wirklich getraut. „Eigentlich ist der Kletterbaum was für die jungen Leute.“

Auf der knallroten Liebescouch saß ein junger Mann, der den Auftritt von Ex-Wiesnmadl Herzog genau beobachtete. Als Volksfest-Moderator Erich Kiefinger den Single aber ansprach, wurde er knallrot und schlich davon. Flirten ist bekanntlich nicht immer leicht, auch wenn es zur Wiesn gehört wie die Mass Bier oder das Herzerl aus Lebkuchen.

Na, wer hält durch beim Masskrug-Stemmen? Am Ende wurde Stefan Rückerl (Bildmitte) Bierkönig. Rechts neben ihm der Zweitplatzierte Jakob Meindl. © Heske

Ob schon Paare angebandelt haben, ist unklar. „Wir bekommen das ja nicht mit“, meint Egerndorfer, schließlich seien sie keine Stalker. Wer in Dorfen allerdings Anschluss sucht, muss sich schon die eine oder andere freche Frage von Kiefinger gefallen lassen. Etwa: „Wie lang kannst Du eigentlich…?“

Dass Stefan Rückerl sehr viel Durchhaltevermögen hat, zeigte er zumindest beim Bierkrug stemmen. Genau zwölf Minuten konnte der 23-jährige vom Burschenverein Schwindkirchen das Glas halten, das gefüllt 2,2 Kilo wiegt. Damit schlug er gleich in der ersten Runde die anderen elf Kandidaten, die sich heuer zur Wahl des Bierkönigs stellten. Mit Titelverteidiger Leonhard „Harte“ Schwaiger aus Grünbach lieferte er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen – auch Jakob Meindl kam weiter.

Beim Bierbank-Kraxeln wurde es danach richtig sportlich, die Gaudi beim Publikum wuchs von Umdrehung zu Umdrehung. Hier gewann ganz klar der 18-jährige Meindl, ebenfalls aus Schwindkirchen. Das Finale entschied dann Rückerl als „Biermarionette“ für sich. Er trug ein Gestell auf dem Rücken und zog die Fäden, um aus dem Masskrug zu trinken. Er wurde letztlich der Bierkönig, Vize wurde Meindl, Dritter Schwaiger. 50, 30 und 20 Mass bekamen die Burschen, damit die Party fleißig weitergehen kann. Zudem gab es bei der Krönung ein Bussi von Wiesnmadl Sandra Bauer.

„Insgesamt zwölf Kandidaten – einfach unglaublich“, fand Kiefinger. Im vergangenen Jahr stellten sich lediglich sieben junge Männer dem Contest um die Krone. Ergo: „Die Wahl zum Bierkönig wird immer beliebter.“

Die Wiesn ist fraglos die beliebteste Party des Jahres in Dorfen. Mal feiern Honoratioren und Senioren, dann wieder Kinder und am Donnerstag eben die Jugend. „Dahoam“ fühlen sollen sich Alt und Jung gleichermaßen, so Festwirt Tobias Maier, bestenfalls „alle zamm“.

Spielt dann noch die richtige Band, sind die jungen Leute, die aus der ganzen Region in die Isenstadt strömen, nicht mehr zu halten. Nicht nur die Dirndlschaft tanzte vorne vor der Bühne ausgelassen auf den Bänken. Die Band Soundscape heizte so richtig ein. Frontsänger Patrick kommt aus dem Gemeindegebiet Taufkirchen, Gitarrist Julian stammt aus dem Holzland.

„Das Dorfener Volksfest läuft den Taufkirchenern den Rang ab“, wagte eine junge Frau aus der Nachbargemeinde zu behaupten. Ihren Namen will sie nicht nennen, denn die Wiesn im ESC-Stadion war bislang bei den Taufkirchenern eher verpönt.

Die Band „Soundscape“ hatte es in sich – Sängerin Rebecca begeisterte mit Coversongs wie „Skandal im Sperrbezirk“ oder „99 Luftballons“ nicht nur die Teens und Twens, sondern auch alle Best Agers. „Geiler Abend – heiße Typen, die bei der Bierkönig-Wahl ihre Muskeln zeigten“, befand die Dorfenerin Katja Speckmann, 66 Jahre jung. Und die 18-jährige Maja Maiers fügte an: „Schod, dass as Voiksfest am Sonntag scho wieda vorbei is.“