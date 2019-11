Cäcilienverein plant hochkarätige Konzerte – Holler wiedergewählt

Herrliche Werke finden sich in der Kirchenmusik. Dennoch genießt sie oft nicht den verdienten Stellenwert. Der Cäcilienverein tritt als Förderer der Kirchenmusik auf.

Dorfen – Herrliche Werke weltberühmter Komponisten finden sich in der Kirchenmusik. Dennoch genießt sie oft nicht den verdienten öffentlichen Stellenwert. Der Cäcilienverein Maria Dorfen tritt daher als Förderer der Kirchenmusik in der Isenstadt auf. Der Schwerpunkt sei aber nicht nur die Unterstützung des Dorfener Kirchenchors, erläuterte der wiedergewählte Vorsitzende Arnold Holler in der Mitgliederversammlung am Samstagabend.

Der Cäcilienverein besteht seit 2004 und zählt mittlerweile zirka 120 Mitglieder, berichtete Holler. Etwa die Hälfte seien aktive Mitglieder im traditionsreichen Kirchenchor. Jeder, der Interesse an Musik und Singen habe, sei herzlich eingeladen, aktiv oder passiv mitzuwirken.

Großes Konzert mit Werken britischer Komponisten in der Pfarrkirche ein Erfolg

„Standaufgaben“ der Aktiven seien die Mitgestaltung der Messen, etwa beim Kirchenpatrozinium Kleinkatzbach, an den Adventsonntagen, Maiandachten oder an Erntedank und beim Pfarrfest. Vom Chor, unter Leitung von Dirigent und Komponist Ernst Bartmann, wurden wieder die Gottesdienste an den Hochfesten begleitet – mit Mozart an Ostern und Weihnachten oder der Missa Brevis in B von Georg Pasterwitz an Pfingsten. Höchst gelungen sei das große Konzert mit zeitgenössischen Werken britischer Komponisten kürzlich in der vollen Dorfener Pfarrkirche gewesen, berichtete der Vorsitzende. Der Kirchenchor sei zudem von der gräflichen Familie Montgelas mit der Umrahmung der Trauerfeierlichkeiten zur Besetzung von Maximilian von Graf von Montgelas in Gerzen betraut worden.

Ein Glücksfall für Chor und Kirchenmusik sei Bartmann. Im März feierte er sein 25-jähriges Dienstjubiläum als höchst engagierter Kirchenmusiker und langjähriger Kirchenchorleiter. Der Dirigent lobte Eifer und Einsatz des Chors mit über 60 Sängerinnen und Sängern.

Vorsitzender Holler im Amt bestätigt

Die Höhepunkte des Kirchenjahres stünden wieder im Vordergrund. Weihnachten etwa werde die Nicolaimesse in G von Josef Haydn gesungen. Vor der Sommerpause 2020 werde es ein Konzert mit Werken der Komponisten Johann Rosenmüller und Heinrich Schütze aus der Epoche des Frühbarock geben.

Bei den Neuwahlen war der Vorstand ruckzuck besetzt: Vorsitzender blieb Holler, und die bisherige Schriftführerin Susanne Holzner rückte zu seiner Stellvertreterin auf. Kassier Eberhard Wildgrube wurde bestätigt, neue Schriftführerin ist Anna Schmid. Zum Vorstand gehören auch Chorleiter Bartmann und Pater Janusz Gadek.

Hermann Weingartner