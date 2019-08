„Chilliges“ Freiluftcafé komplettiert Tonwerk

Das Dorfener Kultur-, Event- und Freizeitgelände Tonwerk wächst weiter. Der Bauausschuss des Stadtrates hat jetzt der Errichtung einer Freischankfläche mit Kiosk auf dem Gelände der ehemaligen Ziegelei Meindl zugestimmt.

Dorfen – Das Bauvorhaben befindet sich im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 30 „Südlich der Bahnlinie“ und ist mit den Festsetzungen vereinbar. Entsprechend dem vorliegenden Betriebskonzept soll auf der bisher freistehenden Fläche südlich der Eventhalle ein Freiluftcafé für etwa 200 Personen entstehen.

Ergänzend zu den anderen, bereits vorhandenen Lokalitäten im Tonwerk soll das neue Freiluftcafé „hier die Möglichkeit auf einen chilligen Drink mit seinen Freunden in entspannter Atmosphäre“ bieten, heißt es in der Betriebsbeschreibung. Insgesamt sollen 74 Sitzplätze in Sechs- bis Achter-Sitzgruppen aus Palettenmöbeln und etwa 140 Sitzplätze auf Stufen entstehen.

Um Anwohner vor Lärm zu schützen, fahren Getränkelieferanten nur an zwei Tagen in der Woche zwischen Dienstag und Freitag in der Zeit zwischen 8 und 14 Uhr auf. Nach 18 Uhr findet kein Lieferverkehr mehr statt, heißt es in dem Antrag.

Der Ausschuss hat dem Vorhaben einstimmig das gemeindliche Einvernehmen erteilt. Das neue Café soll noch im September in Betrieb gehen.