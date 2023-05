Christbaum irritiert Petrus im Himmel

Von: Michaele Heske

Teilen

Joshua Wandner hat noch immer einen beleuchteten Weihnachtsbaum auf dem Balkon. © Michaele Heske

Eigentlich ist Petrus ja ein Dorfener, wird zumindest in der Isenstadt vermutet. Und das könnte auch der Grund sein, weshalb der Mai gar so verregnet ist. Autorin Michaele Heske geht dem auf die Spur.

„Petrus ist ein Dorfener“, sagen die Leute hier. Etwa wenn beim Belcanto-Abend wunderbare Arien über den Unteren Markt klingen, in lauer Sommernacht, obwohl die WetterApp eigentlich schwerste Gewitter angesagt hat. Oder der Himmel über dem Hemdlenzn-Umzug plötzlich aufreißt, nach tagelangem Regen. Man konnte sich irgendwie immer auf den alten Mann an der Himmelspforte verlassen, dass er, wenn die Dorfener es brauchen, auch Sonnenschein ins Isental schickt. Doch irgendetwas scheint Petrus heuer völlig aus dem Konzept zu bringen. Bis in den April hinein gab es morgens noch Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt, und im Wonnemonat Mai regnet es bislang nahezu jeden Tag.

Die einen sagen, das ist der Klimawandel. Möglicherweise sendet aber auch der Christbaum, oben auf dem Ruprechtsberg, falsche Signale aus. Vis à vis der Pfarrkirche Maria Dorfen steht immer noch eine kleine Tanne auf dem Balkon, in voller Weihnachtsmontur: Im Dämmerlicht gehen hier seit dem Advent jeden Tag die Lichter an. Es war der erste Christbaum, den Joshua Wandner und seine Freundin Judith zusammen in Oberdorfen erstanden haben. Und es war die erste gemeinsame Adventszeit, die das Paar in der neuen Wohnung am Ruprechtsberg verbracht hatte. Gleich nach Weihnachten ging Judith allerdings zum Studium nach Aarhus in Dänemark. „Ich lasse für Dich das Licht an“, das war wohl Wandners Intention für den Dauerbrenner, in Abwandlung einer Kerze im Fenster.

Eine wohlmeinende Nachbarin warnte den jungen Mann gleich nach Mariä Lichtmess: „Das bringt Unglück – die Weihnachtszeit ist vorbei!“ Doch Wandner blieb stur. Er sei nicht abergläubisch, sagt er. Von den Treppen zur Kirche hoch sieht man den Baum des Anstoßes, etliche Katholiken sind seit Monaten nachhaltig echauffiert. Und Petrus wohl völlig irritiert.

Aber keine Sorge, nach Pfingsten ist es wieder erlaubt, Weihnachtslieder zu singen, das besagt zumindest der Volksglaube. Somit ist es wohl auch aus christlicher Sicht legitim, dass der Baum auf dem Balkon leuchtet. Und gottseidank ist das Auslandssemester im Juni vorbei. Spätestens dann steht dem Sommer nichts mehr im Wege. Bald ist Premiere für das Freilichtspektakel „Faust in Dorfen“ – beim Stadtjubiläum müssen sich die Dorfener jedenfalls wieder auf ihren Petrus verlassen können.