Christi-Himmelfahrtskommando an Car-Freitag

Von: Alfred Mittermeier

Teilen

Der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier wirft jeden ersten Mittwoch im Monat einen satirischen Rückblick auf das Stadtleben in Dorfen. © Makli2013

Prozessionen gibt es viele. Die Anlässe sind unterschiedlich wie auch die jeweiligen Abläufe und Gestaltungen. Mal steht ein religiöses Ritual dahinter, mal ein weltliches. Ist letzteres der Fall, spricht man bei Prozessionen auch von Umzügen, Demonstrationen oder Paraden.

In Dorfen gibt es einige Prozessionen. Es gehen die Hemadlenzen, die Christen, die Klimaaktivisten, die Schützen... Jede Gruppe marschiert nach ihren eigenen Regeln, die sie sich selbst auferlegt hat. Die Hemadlenzen und die Christen tragen lange Gewänder. Die Klimaaktivisten gehen bunt. Die Schützen halten es mit der bayerischen Tracht. Die einen marschieren feierlich, die anderen feiern beim Marschieren. Die einen treiben den Winter aus, weil sie es wärmer haben wollen. Die anderen hätten es gerne kühler, finden aber nix zum Eintreiben.

Alle Gruppierungen eint, dass sie ihre Prozessionen und Umzüge korrekt anmelden. Das Ordnungsamt weiß Bescheid, ebenso die Polizei. Die Straßen werden gesperrt. Der Verkehr wird umgeleitet. Polizisten und Dixiklos sorgen für saubere Ab- und Ausläufe. 1249 Jahre lang wurde das in Dorfen erfolgreich praktiziert.

Aber bekanntlich reißt jede Serie irgendwann, und ausgerechnet im Jubiläumsjahr entpuppt sich die Karfreitagsprozession als Christi-Himmelfahrtskommando. Trotz vorschriftsmäßiger Anmeldung die Straßen nicht gesperrt, der Durchgangsverkehr erlaubt, keine flankierenden polizeilichen Schutztruppen. Die Geistlichen sind den Geisterfahrern hilflos ausgeliefert.

Aber woran liegt die stiefmütterliche Behandlung der betenden Gemeinschaft im Vergleich zu Hemadlenzen und Klimaaktivisten? Haben die Kirchenvertreter nicht klar genug kommuniziert, dass ungeschützter Verkehr ausnahmsweise nicht erwünscht ist. Oder hat sich die internationale Dorfener Verwaltung gedacht: „Wir können unmöglich am Car-Freitag die Autos aussperren!“

Bei den Hemadlenzen steigt Bürgermeister Grundner mit einer Leiter vom ersten Stock des Rathauses runter und setzt sich an die Spitze des Zuges. Wenn dieses Ritual auch am Karfreitag praktiziert wird, dürfte eine Straßensperrung kein Problem sein. Die Gefahr wäre zu groß, dass der Stadtchef unter die Räder kommt. Allerdings bedarf es genauer Instruktionen, damit sich der Heinzi nicht in alter Lenzen-Gewohnheit beim Pfarrer einhakt und während der Prozession schunkelnd Humor und Gaudi glänzen lässt.

Um ganz sicher zu gehen, bietet sich eine Kombi-Prozession an. Kirche und Klimaaktivisten marschieren gemeinsam. Carfriday for future! Die einen gehen mit bangem Blick wegen der Vergangenheit, die anderen in der gleichen Stimmung wegen der Zukunft. Das passt!

Ob das ramponierte Klima mit derselben Lässigkeit am dritten Tage aufersteht wie einst der Heiland, ist allerdings unrealistischer als die überlieferten Geschehnisse.

Fest steht eins: In der Stadt der Prozessionen, braucht es autofreie Zonen. Andernfalls muss die Kirche neue Wege gehen, um die alten Wege gehen zu können: An der Spitze und am Ende des Zuges marschiert jeweils ein Würdenträger mit qualmendem Weihrauchschwenker. Die zwei schwingen enthusiastisch im weiten Radius. Dabei scheppern ihre Kelche den zu nah vorbeifahrenden Autos mit Wumms gegen die Seitentüren. Spätestens nach der dritten Duin sind die Sicherheitsabstände bleibend hergestellt.