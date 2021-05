Eltern veranstalten illegale Corona-Demo mit ihren Kindern - Polizei muss einschreiten

Klappstuhl-Frühstück am Unteren Markt in Dorfen: Das unangemeldete Treffen am Sonntag wurde von der Polizei aufgelöst.

Lokalpolitiker entsetzt

Gleich zwei Corona-Demonstrationen - eine angemeldete und eine nicht angemeldete - gingen am Wochenende in Dorfen über die Bühne.

Dorfen – Viel los am Unteren Markt in Dorfen: Am Samstag demonstrierten rund 40 Teilnehmer gegen die Corona-Maßnahmen für Kinder. Am Sonntag trafen sich über 50 Menschen zum Klappstuhl-Frühstück – eine nicht angemeldete Versammlung, die später von der Polizei aufgelöst wurde.

Landkreis Erding: Demo gegen Corona-Maßnahmen - „Kinder sind die größten Verlierer der Krise“

„Ich distanziere mich ganz klar von linken und rechten Gruppierungen“ sagte Jennifer Voß, Veranstalterin der Eltern-Demo in Dorfen. „Doch wir leben nun mal in einer Demokratie“, ergänzte die Sozialpädagogin aus Dorfen. Sie hätte einen Herrn mit AfD-Käppi gesehen, des Platzes verweisen konnte sie ihn freilich nicht. „Es kann aber nicht sein, dass wir uns nicht trauen, unsere Meinung zu sagen, nur weil diese Gruppierungen alle Veranstaltungen gegen die derzeitige Corona-Politik okkupieren – ich möchte ihnen nicht das Feld überlassen.“

Als Mutter von drei Kindern habe sie die Ohnmacht, die sie seit Beginn der Pandemie spürte, nahezu krank gemacht, sagte Voß: „Kinder sind die größten Verlierer der Krise.“ Bei ihrer Rede am Samstag am Unteren Markt verwies die Dorfenerin immer wieder auf die psychischen Folgen, die Homeschooling und Lockdown für den Nachwuchs mit sich bringen. „Kinder haben keine Lobby, sie haben keine Stimme, und sie wurden von der Politik vergessen“, wetterte sie.

Voß sprach sich zudem klar gegen Maskenpflicht und Tests beim Nachwuchs aus. Wegen Kindergartenschließungen sowie der Doppelbelastung von Homeschooling und Homeoffice seien viele Eltern am Ende: „Sie haben keine Kraft mehr.“ Auch am kommenden Samstag will sie mit Gleichgesinnten auf die Straße gehen, hat für zehn Uhr die nächste Demo am Unteren Markt angemeldet.

Dorfen: Eltern demonstrieren gegen Corona-Maßnahmen - 50 Personen treffen sich zu Klappstuhl-Frühstück

Vereinzelte Transparente waren bei der Kundgebung zu sehen: „Gib Gates keine Chance“ oder „Plandemie“. Auch AfD-Bundestagskandidat Peter Junker war bei der Eltern-Demo. Dort habe er von dem Klappstuhl-Frühstück erfahren, sagte er. Zusammen mit einer „Gruppe von Leuten“ kam der AfD-Politiker tags drauf erneut zum gemütlichen Beisammensein am Unteren Markt in Dorfen. 50 Leute und ihre Kinder saßen auf dem Platz, hatten Klappstühle und -tische aufgestellt, tranken Kaffee und ratschten. Dieses „Sit in“ war allerdings nicht angemeldet.

„Eine solche Aktion ist nicht in Ordnung, das sollte Konsequenzen haben“, sagte Michaela Meister, Vorsitzende des Vereins „Dorfen ist bunt“. Da käme immer der gleiche Personenkreis zusammen, meint die SPD-Stadträtin: „Es gibt politische Kräfte, die nutzen die Situation aus, springen auf und geben auch noch vor, die Grundrechte zu verteidigen.“ Sie und ihre Mitstreiter planen in den kommenden Monaten Veranstaltungen gegen Rechts, kündigte sie an.

Freilich sei die AfD nicht mit der rechtsextremistischen NPD von damals vergleichbar, wegen deren Aufmärsche in der Isenstadt sich „Dorfen ist bunt“ im Jahr 2006 erst zusammenschloss, sagte Doris Minet, ehemalige dritte Bürgermeisterin von Dorfen und zweite Vorsitzende des Vereins. „Doch bevor man sich auf einen Klappstuhl setzt, sollte man nachfragen, weshalb und wofür die Leute am Unteren Markt zusammensitzen.“

Gegen 15 Uhr löste die Polizei die Veranstaltung auf, so Hans Rumpfinger von der Polizeiinspektion Dorfen. „Die Veranstaltung war nicht angemeldet, die Abstandsregeln wurden nicht eingehalten.“

Über die Herausforderungen der Corona-Pandemie und was uns danach erwartet, darüber spricht im Interview auch Hans Otto Seitschek, Geschäftsführer des KBW und Zentrums der Familie in Erding. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem neuen, regelmäßigen Erding-Newsletter.

(Michaele Heske)