Dorfener Familie weiter im Ungewissen

Die Familie des Dorfeners, der positiv auf Corona getestet wurde, lebt weiter im Ungewissen, ob sich auch Ehefrau und Kinder angesteckt haben. Das Landratsamt konnte bis zum Abend keine Ergebnisse der Abstriche mitteilen. Die Dorfener befinden sich weiter in häuslicher Quarantäne. Neue Fälle aus dem Landkreis sind bislang nicht bekannt geworden.

Erding/Dorfen - Auch an den Schulen ist Corona nach wie vor ein großes Thema. Eine zehnte Klasse des Dorfener Gymnasiums kann ihre häusliche Quarantäne zum Wochenende wohl beenden. Eine Frage zum Stand der Dinge ließ Direktor Markus Höß unbeantwortet.

Auch anderen Schülern und Lehrern wurde empfohlen, sicherheitshalber zu Hause zu bleiben. Jens Baumgärtel, Leiter der FOS/BOS Erding berichtet, 17 der rund 900 Jugendlichen hätten kürzlich ein Risikogebiet besucht. Eine Woche vor den Faschingsferien waren sie zum Austausch in der italienische Region Lombardei. „Der Austausch wurde vorzeitig abgebrochen“, so Baumgärtel. Er habe sich umgehend mit der Schulaufsicht und dem Gesundheitsministerium in Verbindung gesetzt. „Dabei wurde beschlossen, dass alle, die am Italien-Austausch teilgenommen haben, weiter in die Schule kommen dürfen“, erklärt der Schulleiter.

Grippische Schüler sind nicht an Corona erkrankt

Einige hätten zwar auffällige Symptome gezeigt. „Corona-Tests haben jedoch ergeben, dass es sich lediglich um die übliche Grippe beziehungsweise grippale Effekte handelt“, so Baumgärtel. „Bei uns gibt es keinen Corona-Fall“, stellt er klar. Nur rein vorsorglich habe er den Italien-Reisenden empfohlen, zu Hause zu bleiben – „auch um die Verbreitung der Grippe zu unterbinden“.

An der Mädchenrealschule bleiben laut Direktor Josef Grundner lediglich zwei Mädchen zur Sicherheit noch zu Hause. Sie hatten die Ferien in Italien verbracht.

Verschont ist bisher die Realschule Taufkirchen geblieben. Schulleiter Josef Hanslmaier erzählt: „Wir haben einen Elternbrief des Gesundheitsministeriums herausgegeben. Auch die Lehrkräfte wurden informiert.“

Entwarnung an den Grund- und Mittelschulen

Entwarnung auch von den Grund- und Mittelschulen im Landkreis. „Dort gibt es bislang keine Quarantäne-Fälle“, teilt Schulamtsleiterin Marion Bauer mit. Das Anne-Frank-Gymnasium gab keine Stellungnahme ab. Das AFG will dem Vernehmen nach aber an einem Skilager in Südtirol festhalten und kurz danach Austausschüler von dort empfangen.

In Wohlgefallen aufgelöst hat sich die Lage in der Buchstelle des Bauernverbands in Erding. BBV-Geschäftsführer Gerhard Stock berichtet: „Dass wir die Mitarbeiter nach Hause geschickt haben, war eine reine Vorsichtsmaßnahme, die schon wieder aufgehoben wurde.“ Ein Mitarbeiter habe über vier (!) Ecken indirekt Kontakt zu einem Corona-Patienten aus dem Kreis Freising gehabt. „Der Kollege ist vorsorglich noch zu Hause“, so Stock.

Nur vereinzelt Veranstaltungsabsagen

Einige Veranstaltungen werden wegen Corona abgesagt, darunter die Infotage der Agentur für Arbeit „Zurück in den Beruf“ am 9. März, „Informationen zu Bewerbungsunterlagen“ am 10. März und „Frauen & Rente“ am 11. März. Auch das Vortragsprogramm am Klinikum wurde vorerst gestrichen.

Die Gesundheitsmesse am Wochenende in der Stadthalle findet hingegen statt, erklärt Veranstalter Franz Becker vom Hallo Verlag. An beiden Tagen ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Lediglich das Klinikum habe sein Programm auf der Messe abgeändert. Es setzt dort weder Ärzte noch Pfleger ein.

Bürgertelefon: Das Landratsamt hat ein Corona-Bürgertelefon eingerichtet. Rat und Hilfe gibt es täglich von 8 bis 17 Uhr unter Tel. (0 81 22) 58 17 70. Ärztlichen Rat erteilt die Hotline 116 117.

Hans Moritz/Franziska Polenz