Dorfener Mutter kritisiert Kita-Teststrategie

Von: Hans Moritz

Teilen

Gerechtigkeit fordert Christiane Maasberg aus Dorfen, hier mit ihrer Tochter Mira (Bild oben) bei den Corona-Maßnahmen. Während fast alles erlaubt ist, gilt in den Kindergärten weiter ein strenges Testregime. © privat

Für Bund und Länder ist Corona quasi vorbei, Schutzmaßnahmen gibt es so gut wie nicht mehr. Gar nicht mehr? Nein, in Kindertagesstätten und Schulen gilt weiter ein strenges Testregime – vorerst bis Anfang Mai. Immer mehr Eltern begehren dagegen auf.

Dorfen - Zu ihnen gehört Christiane Maasberg aus Dorfen. Ihre sechs Jahre alte Tochter Mira besucht das Kinderhaus Sonnenhügel. Nun hat sich die 43-Jährige, die auch beruflich mit Kindern arbeitet, an gleich zwei Minister gewandt. Die Antworten? Ernüchternd.



So sieht bei den Maasbergs und Hunderten Familien im Landkreis der (Test-)Alltag aus: Wer nicht geimpft oder genesen ist, muss sich drei Mal pro Woche zu Hause selbst testen. Sobald ein Fall auftritt, muss fünf Tage lang in der Kita getestet werden – täglich. Bei mehr als 20 Prozent Infizierten wird die Gruppe vorübergehend geschlossen.



Die Stadt Dorfen hat verfügt, dass sich Eltern die Tests mit Bezugsschein selbst in der Apotheke holen müssen, andere Einrichtungen verteilen sie. Pool-Tests wie an den Grundschulen gibt es bayernweit in den wenigsten Kitas.



Christiane Maasberg hat mit Corona-Leugnern und Querdenkern nichts am Hut. Bislang hat die Familie alle Maßnahmen, auch die monatelangen Kita-Schließungen mitgetragen, sagt sie. Die gesamte Familie, auch die kleine Mira, ist geimpft.



Doch Maasbergs Geduld ist am Ende, zumal außerhalb von Kitas und Schulen alle Maßnahmen weggefallen sind, selbst in Discos und Bars darf nun wieder jeder. In Briefen an die Stimmkreisabgeordnete und Sozialministerin Ulrike Scharf sowie Gesundheitsminister Klaus Holetschek (beide CSU) hat sie ihrem Unmut Luft gemacht. Die Schreiben liegen unserer Zeitung vor. Maasberg verweist darauf, dass die Kita ihrer Tochter im Februar und März von zwei Krankheitswellen erfasst worden sei. Doch anfangs seien alle Schnelltests negativ ausgefallen. „Erst als ich mich angesteckt hatte, krank wurde und der PCR-Test positiv waren, hat man entdeckt, dass sich auch die Kinder infiziert hatten.“



Maasberg hält das massenhafte Schnelltesten daher für nicht zielführend. „Speicheltests zeigen generell kaum Infektionen an. Zudem schlagen alle Tests erst dann an, wenn die Infektion schon weit fortgeschritten ist.“ Ihre Schlussfolgerung: „Die Schnelltests eignen sich zur Diagnostik, aber nicht dazu, die Übertragung zu verhindern.“ Sie teilt Holetschek ihr Bedauern darüber mit, dass nicht auch in den Kinderhäusern Pooltests angewendet werden.



Für Maasberg völlig unverständlich: Überall ist die Testpflicht passé, nur in Kitas und Schulen nicht – und das mit unpassenden Instrumenten. Selbst die Genesenen müssten sich bei einem neuen Fall testen.



Beide Minister haben der Dorfenerin geantwortet: Scharf will sich mit Maasberg nach Ostern treffen. Am Dienstag verlautete aus ihrem Haus: Die Testpflicht läuft Ende des Monats aus. Aus Holetscheks Haus kam eine Standardantwort: „Bis zum 30. April wird das derzeitige Testkonzept an den Schulen und in der Kindertagesbetreuung beibehalten. Somit kann den bei kälterem Wetter noch häufig bestehenden Übertragungsgelegenheiten in Innenräumen und den erfahrungsgemäß höheren Infektionszahlen nach den Osterferien wirksam begegnet werden.“



Weiter antwortet das Ministerium: Bei Kitas bestehe bis zum 31. August die Möglichkeit, freiwilliger PCR-Pooltestes. Dafür gebe es Fördermittel. Flächendeckend sei das bei über 10 000 Einrichtungen in Bayern aber logistisch nicht möglich.



Anders als Maasberg ist die Staatsregierung überzeugt, dass Schnelltests „Infektionen schnell ausfindig machen und weitere Ansteckungen verhindern“.



Von einem generellen Ende der Teststrategie hält das Ministerium zum jetzigen Zeitpunkt nichts: „Auch wenn Kinder häufig symptomlose oder nur leichte Krankheitsverläufe haben, sind sie infektiös und können das Virus auch weitertragen.“ Da noch viel zu wenig zu irgendwelchen Langzeitfolgen bekannt sei, „sollten wir nicht leichtfertig mit einer Infektion umgehen, insbesondere nicht bei Kindern.“



Für Maasberg bleibt es eine große Ungerechtigkeit. „Viele Eltern minderjähriger Kinder sind total erschöpft und haben keine Zeit und Energie mehr, gegen diese Benachteiligung von Kindern anzugehen.“ Die Eltern, vor allem Mütter, „versuchen einfach nur noch, das Konstrukt aufrechtzuerhalten und die Arbeit und den Kindern irgendwie gerecht zu werden“.

ham