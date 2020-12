Corona im Pflegeheim in Algasing: „Jeder versucht sein Bestes“

Der Kampf gegen Corona-Infektionen ist auch im Wohn- und Pflegeheim in Algasing eine Herausforderung. Geschäftsführer Ary Witte-Kriegner im Gespräch.

Algasing – „Es war ein Schock“, so beschreibt Ary Witte-Kriegner den Moment, als ihm bewusst wurde: Das Corona-Virus ist auch im Wohn- und Pflegeheim der Barmherzigen Brüder in Algasing ausgebrochen. Insgesamt seien seit diesem Moment Mitte November bei rund 50 Mitarbeitern und 60 Bewohnern die Proben positiv gewesen, berichtet der Geschäftsführer. Als infiziert gilt derzeit jeweils die Hälfte.

In den letzten Tagen habe er schlechter geschlafen als sonst, erzählt der 52-Jährige. „Wir haben einen Bewohner im Krankenhaus, der wegen Covid-19 seit einer Woche im künstlichen Koma liegt. Da machen wir uns sehr große Sorgen“, berichtet Witte-Kriegner. An dem Virus gestorben sei aus der Einrichtung bisher niemand.

Der Schock des Ausbruchs sei umso größer gewesen, weil er und seine Kollegen überzeugt gewesen seien, schon sehr früh weitreichende Schutzmaßnahmen getroffen zu haben. Das Bilden von „Sektoren“, zwischen denen kein Kontakt besteht, kontaktlose Anlieferungen, das wöchentliche Angebot zu Schnelltests, Maskenpflicht.

Die Kontaktverfolgung in enger Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt habe damals ergeben: Das Virus sei in einer betrieblichen Konferenz weitergegeben worden – „trotz Maske, trotz Abstand, trotz regelmäßigem Lüften“. Der Fehler sei wohl die zu lange Dauer der Zusammenkunft gewesen, sagt der Geschäftsführer nun.

Mittlerweile sind die Hygienemaßnahmen noch schärfer. Treffen sind weiter reduziert, Mitarbeiter werden zweimal pro Woche getestet, positiv getestete Bewohner sind in Zimmer-Quarantäne. Weihnachten zu Hause feiern könnten Bewohner nur, wenn sie bei Rückkehr einen negativen PCR-Test vorlegen.

„Jeder versucht sein Bestes“, sagt Witte-Kriegner. Als Geschäftsführer wolle er da mit gutem Beispiel vorangehen und lebe seit Wochen in einem Apartment in St. Wolfgang. Die Familie mit seinen zwei kleinen Kindern in Olching sieht er erst heute an Heiligabend wieder.