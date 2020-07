Corona-Virus in Pflegeheim in Dorfen

Beim Gesundheitsamt schrillen die Alarmglocken: Eine Pflegekraft aus einem Heim im Stadtgebiet Dorfen ist positiv auf Corona getestet worden.

Erding/Dorfen – Jetzt gilt es, eine Ausbreitung des Virus zu verhindern. Denn vor allem für ältere und pflegebedürftige Menschen kann Covid-19 lebensbedrohlich sein. „Alle Kontaktpersonen der ersten Kategorie werden nun getestet“, kündigt Behördensprecherin Claudia Fiebrandt-Kirmeyer an. Es ist nicht die erste Infektion mit SarsCoV-2 in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis. Bisher war es den Behörden gelungen, ein Ausbreiten rechtzeitig zu verhindern.

Am Dienstag wurden zwei weitere Neuinfektionen gemeldet, beide in der Stadt Erding. Laut Fiebrandt-Kirmeyer liegen bisher aber keine Erkenntnisse vor, dass sich das Virus in den beiden vorsorglich nach Hause geschickten Schulklassen und einem Kindergarten weiter verbreitet hat. Wegen möglicher lokaler Infektionsherde wurden gestern 118 Personen getestet – insgesamt 6224.

Der Corona-Patient, der am Wochenende ins Klinikum aufgenommen werden musste, konnte schon wieder entlassen werden.

Auf 100 000 Einwohner kommen derzeit 14 Neu-Infektionen in einer Woche. 33 sind akut infiziert. Vier Personen gelten als frisch genesen. Insgesamt sind nun seit März 667 Infektionen und 623 Genesene bekannt. ham