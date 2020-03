Coronavirus im Landkreis Erding: 54 Infizierte – 19 mehr als am Vortag - Newsticker

Das Coronavirus breitet sich in Erding weiter aus. Mittlerweile gibt es 54 Infizierte im Landkreis – 19 mehr als am Vortag. Alle News zur Corona-Krise im Landkreis Erding hier im Ticker.

54 Menschen im Kreis Erding haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert.

haben sich mittlerweile mit dem Coronavirus infiziert. In Erding und Dorfen wurden zentrale Screening-Stellen eingerichtet. Eine weitere soll in Taufkirchen aufgebaut werden.

und wurden zentrale Screening-Stellen eingerichtet. Eine weitere soll in aufgebaut werden. Alle Veranstaltungen, darunter auch das Taufkirchener Starkbierfest, wurden abgesagt.

Coronavirus im Landkreis Erding - Die Lage am Freitag - 20. März:

13.35 Uhr, Erding/Berglern: Die Einsamkeit der Vereinsheime in Zeiten der Corona-Bekämpfung ziehen Einbrecher an. Seit Mittwoch sind bei der Erdinger Polizei gleich vier Anzeigen eingegangen.

11.50 Uhr, Flughafen: Zum Schutz vor dem Coronavirus sind die Grenzen dicht. Doch wie sieht es mit dem Luftverkehr aus? Ist der Flughafen München ein Einfallstor für die Pandemie?

11.15 Uhr, Berglern/Kirchasch: Egal, ob Einkäufe oder Apothekenbesuche: Die Solidarität in Zeiten der Corona-Krise ist auch im nördlichen Landkreis groß. Zwei neue Hilfsaktionen gibt es nun in Berglern und Kirchasch.

11.10 Uhr, Neufinsing/Niederneuching: Mit einfachen Mittel größtmöglichen Schutz schaffen: Apotheker Roland Fellermeier hat gemeinsam mit seinem Sohn Manuel für seine Apotheken in Neufinsing, Niederneuching und Pliening die Verkaufsplätze quasi virensicher gemacht: Bis zur Decke reichen die Plexiglasscheiben, wie bei Bankschaltern gibt es unten eine Durchreiche für Medikamente und Geld.

11.05 Uhr, Erding: Wochenmärkte dürfen weiterhin stattfinden. Das sei auch gut so, meinen die Händler, denn im Freien könne man viel leichter Abstand halten, als im Supermarkt. Auch der Erdinger Bauernmarkt freitags am Bauernhausmuseum an der Taufkirchener Straße ist geöffnet, heute von 12 bis 16.30 Uhr. Es gibt aber keine Bewirtung.

Corona-Partys am Kronthaler Weiher

11 Uhr, Erding: Einen nicht kleinen Teil der Bevölkerung interessiert die Corona-Pandemie offenbar nicht. Deshalb musste nun das Ordnungsamt eingreifen und Spielplätze und Biergärten sperren.

10.50 Uhr: Seit Mittwoch gilt aufgrund der Corona-Krise die Verordnung, dass Gaststätten nur zwischen 6 und 15 Uhr geöffnet haben dürfen, anschließend sind nur Liefer- und Abholservice der Speisen erlaubt. Wirte haben es trotzdem nicht leicht – einige haben ihren Betrieb komplett geschlossen.

Update, 10.45 Uhr:

Die Zahl der Covid-19-Fälle im Landkreis ist von Mittwoch auf Donnerstag von 35 auf 54 angewachsen. Das teilte das Landratsamt gestern um 16 Uhr in einer Presseerklärung mit. Bei den neu hinzugekommenen Fällen handelt es sich um Personen aus folgenden Gemeinden: Erding (7), Dorfen und Wartenberg (je 2) sowie je ein zusätzlicher Fall in Finsing, Forstern, Isen, Neuching, Oberding, Ottenhofen und St. Wolfgang. Nahezu alle Fälle wurden über die Screening-Stellen im Landkreis identifiziert. Eine weitere infizierte Person aus einem anderen Landkreis wurde über den Flughafen im Klinikum Erding aufgenommen und befindet sich dort auf der Intensivstation. Der Gesundheitszustand des Patienten ist aber stabil.

Corona-Krise in Taufkirchen: „Starkbierfest dahoam“

16 Uhr: Das Taufkirchener Starkbierfest wurde aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt. Nun wurden die bereits gebrauten 6000 Liter Bockbier in Flaschen gefüllt. Das Motto: „Starkbierfest dahoam“. Das Bier kann telefonisch bei der Brauerei bestellt werden. Ein Euro pro Kasten geht an eine soziale Einrichtung in Taufkirchen.

14 Uhr: Das Corona-Virus legt unseren Alltag lahm, nicht aber unsere Herzen. Eine Welle der Hilfsbereitschaft schwappt über den Landkreis – auch in den Sozialen Medien, die gern als oberflächlich und unpersönlich charakterisiert werden.

10 Uhr: Seit über einem Jahr wurde fleißig geplant. Doch nun hat die SpVgg Altenerding ihre 100-Jahr-Feier abgesagt.

9 Uhr: Die Pandemie sorgt vor allem in der Tourismusbranche für Existenzängste. Reisebüros sind nur noch mit Stornierungen beschäftigt, an denen sie nichts verdienen. Busunternehmen melden ihre Busse ab, um ihre Ausgaben zu minimieren.

Update, 6.30 Uhr: Seit Dienstagnachmittag wurden gleich zwölf neue Infektionen bekannt, teilt Daniela Fritzen, Sprecherin des Landratsamts Erding, mit. Bei den Covid-19-Patienten handelt es sich um fünf Personen aus der Stadt Erding, zwei aus Pastetten und je eine aus Eitting, Finsing, Moosinning, Oberding und Wörth. Damit steigt die Zahl der Infizierten im Landkreis auf 35. Wegen der steigenden Fallzahl sind Landrat Martin Bayerstorfer die beiden Screening-Zentren in Erding und Dorfen zu wenig. Eine dritte in Taufkirchen ist in Planung. Zudem soll in Erding eine Drive-In-Teststation eingerichtet werden, kündigt Fritzen an. Die Organisation und die Versorgung der Wartenden hat am Mittwoch die Führungsgruppe Katastrophenschutz übernommen.

Donnerstag, 19. März, 6 Uhr: Alle Neuigkeiten über das Coronavirus und seine Auswirkungen auf den Landkreis Erding lesen Sie ab sofort hier in unserem Newsticker.

