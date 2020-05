Corona: Zwei neue Covid-19-Fälle im Landkreis

Nach mehreren Tagen ohne neue Infektionen wurden im Landkreis wieder zwei Covid-19-Fälle registriert. Als akut infiziert gelten aktuell 25 Personen.

Erding – In Erding gibt es nach mehreren Tagen ohne neue Infektion wieder zwei Corona-Fälle. Sie stammen aus Dorfen und Bockhorn. Der so genannte Sieben-Tage-Index kletterte am Mittwoch laut Gesundheitsamt auf drei neue Ansteckungen auf 100 000 Einwohner in sieben Tagen. Damit ist der Landkreis weiterhin weit von dem Schwellenwert entfernt, der einen neuerlichen lokalen Lockdown notwendig machen würde. Seit März haben sich 616 Menschen mit dem Covid-19-Virus infiziert.

Dass die Lage vor Ort weiter entspannt ist, dokumentieren die 15 Patienten, die neu als genesen gelten. Insgesamt sind es 580. Folglich sank die Zahl der akut Infizierten auf 25.

Keine Corona-Patienten im Klinikum

Die Corona-Isolier- und die -Intensivstation müssen sich weiterhin um keinen Patienten kümmern. Nachholbedarf besteht hingegen bei den Tests. Am Mittwoch ließen sich nur 27 Personen einen Rachenabstrich nehmen. In Summe wurden bislang 5403 Menschen auf die Lungenkrankheit getestet.

Dass in der Corona-Bekämpfung allmählich wieder Alltag zurückkehrt, zeigt die Ankündigung, dass aufgrund der gesunkenen Nachfrage die bislang tägliche Landrats-Telefonsprechstunde auf einen Termin pro Woche reduziert wird. Ab sofort ist Martin Bayerstorfer jeden Donnerstag von 12 bis 13 Uhr unter Tel. (0 81 22) 58 11 01 erreichbar. Dabei können auch andere Themen besprochen werden.

Hans Moritz