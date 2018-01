CSU fordert Parkhaus für Bahnpendler

Kostenloser Service für Bahn-Pendler: Auf den Parkplätzen direkt am Bahnhof (1), gegenüber an der Siemensstraße (2) und in Höhe des Gewerbegebietes Am Brühl (3) stellt die Stadt Stellflächen zur Verfügung. Die CSU fordert nunr den Bau eines Parkhauses am Ortseingang Kloster Moosens (4).

© Renner