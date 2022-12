Dahoam ohne Stallallüren

Von: Alexandra Anderka

Wortgewandt: Alfred Mittermeier präsentierte den Dorfenern sein Weihnachtsprogramm. © Birgit Lang

Deutschland-Premiere: Alfred Mittermeier wird für sein erstes Weihnachtsprogramm mit dem Titel „Leise rieselt der Schmäh“ zuhause in Dorfen im ausverkauften Jakobmayer-Saal bejubelt.

Dorfen – „Drauß’ von Watzling komm ich her, und ich muss euch sagen, der Abend wird spektakulär“, begann Alfred Mittermeier die Premiere seines Weihnachtsprogramms „Leise rieselt der Schmäh“ im Jakobmayer-Saal in Dorfen. Er startete also gleich mit dem, was er so gut kann: reimen und dichten.

Der Dorfener Kabarettist hatte sich viele Gedanken für dieses Programm gemacht, das ihm schon Jahre unter den Nägeln brannte, wie er im Interview erzählte. Erst in der auftrittfreien Pandemie hatte er die Zeit, es zu schreiben. Und diese viele Zeit hat dem Programm sehr gutgetan. Gespickt mit unzähligen Wortspielen – mit dem Gabenstapler werden heutzutage die Geschenke ins Wohnzimmer gefahren – präsentierte er am Samstagabend den knapp 400 Gästen ein dichtes Programm.

So kennt man den Fred, wie er in Dorfen genannt wird. Seine Zuschauer müssen sich konzentrieren, seine Gags sind keine Schenkelklopfer, manchmal muss man schon zweimal nachdenken. So bei den Helikoptereltern aus Dresden: Sie würden ihre Kinder mit Stirnlampen ausstatten, damit sie beim Stollenessen nicht verschüttgehen.

Der 58-Jährige beleuchtete das gesamte Weihnachtsbrimborium. Angefangen von den Lebkuchen im September über die Ablenkungen bis zum 1. Advent mit Halloween, St. Martin und Prinzenproklamation über die wunderliche Mariä Empfängnis am 8. Dezember drei Wochen vor der Niederkunft bis hin zur Herbergssuche des bescheidenen Josef, „ganz ohne Stallallüren, in einer Unterkunft mit nur einem Stern“. Auch den Ursprung unnützer Weihnachtsgeschenke weiß Mittermeier zu belegen: „Von den Heiligen Drei Königen brachte auch nur einer was G’scheids mit.“

Auch wenn Mittermeier angekündigt hatte, dass das Programm nicht politisch werde, so konnte er es doch nicht ganz lassen, und die Nummer mit den schneemannbauenden Buben wurde ein Highlight. Denn für sie war es gar nicht so einfach, die Gleichstellungs-, Gender- und Migrationsbeauftragten, den Homosexuellen und den Moslem unter einen Hut zu bringen. Am Ende standen dann Schneemann und Schneefrau, „beide bisexuell“, gelb gefärbt, allerdings ohne Kopftuch, denn „bei uns zuhause sind wir gleichberechtigt, die Mama ist berechtigt, dem Papa ist es gleich“.

Unverzichtbar mit dem Heiligen Fest verbunden sind Weihnachtslieder, und so hörte das Publikum den Kabarettisten an diesem Abend gleich mehrfach singen. Auf Kirchenkritik aber konnte und wollte Mittermeier nicht verzichten: So erhob er auf die Melodie von Janis Joplins „Mercedes-Benz“-Song die Stimme für vernachlässigte Kinder, die sich von ihren Eltern einfach nur ein Frühstück wünschen oder vom pädophilen Pfarrer in Ruhe gelassen werden wollen.

Natürlich bedient er in seinem Weihnachtsprogramm auch Klischees, wie die Last-Minute-Einkäufe der Ehemänner oder den Kampf um den perfekten Christbaum. Auch eine typische betriebliche Weihnachtsfeier lässt er nicht aus: „Erst steif, dann ausgelassen, dann wieder steif.“ Doch er warnte: Nur Beckenbauer komme mit dieser Entschuldigung durch: „Der liebe Gott freut sich über jedes Kind.“ Dem Applaus nach zu urteilen traf er auch hier den richtigen Nerv.

Immer wieder streute er wissenschaftliche Recherchen ein, beispielsweise die Entstehungsgeschichte des Adventskranzes. Der Zuschauer erfuhr aber auch, dass Mittermeier Weihnachten mag, allerdings nicht in allen Facetten. So hat für ihn der Cola-Import mit roter Zipfelmütze aus Amerika nichts mit dem bayerischen Nikolaus zu tun.

Und er ermahnte sein Publikum: „Vergessen Sie mir den Josef nicht, er steht für eisernen Willen und Beharrlichkeit.“ Trotzdem werde er in der Bibel nicht beachtet und in der Krippe als greiser Mann dargestellt. Lediglich der Josefator, ein Doppelbock mit 18,5 Prozent Stammwürze, huldige ihn heute noch.

Alfred Mittermeier hatte eingangs nicht zu viel versprochen. Das Dorfener Publikum bejubelte am Ende seinen Fred, und der war sichtlich erleichtert, dass ihm seine Premiere in der Heimatstadt so hervorragend gelungen war.