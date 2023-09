Das Beste vom Feinsten

Von: Alfred Mittermeier

Der Dorfener Kabarettist Alfred Mittermeier wirft jeden ersten Mittwoch im Monat einen satirischen Rückblick auf das Stadtleben.

Am 28. August ist unser Dorfen 1250 Jahre geworden. Zeit zu gratulieren und zu laudatieren: Liebe Heimatstadt! Ich wünsche Dir zu deinem Jubiläum das Beste vom Feinsten. Du bist meine Wurzel und mein Zuhause. Du gibst mir das Gefühl, hierher zu gehören und ein Teil von Dir zu sein. Wenn es Dich nicht gäbe, würde ich womöglich in Erding oder in Oberammergau leben.

Aber mir sind die Hemadlenzen lieber als die Moosgeister. Außerdem zünde ich lieber als Bierkrieger ein Wirtshaus an, als während der Passionsspiele apostolisch beim letzten Abendmahl zu sitzen. Umso mehr bin ich froh, dass wir zwei beinander sind. Freilich hast Du dich mit den Jahren verändert. Du hast einiges verloren, aber auch vieles dazu gewonnen. Von den drei Skigebieten, die wir einst hatten – Hinterberg, Fürmetz Hölzl und Loh – ist kein einziges mehr da. Die Wirtshäuser werden zunehmend weniger und auch die Wallfahrer kommen nicht mehr in der Anzahl. Beides hängt zusammen: Je mehr Wallfahrer, desto mehr Wirtshäuser!

Aber, wertes Residenzerl, Du kennst ja deine Pappenheimer und Pappenheimerinnen. Bevor es endgültig die Isen hinunter geht, werden wir uns eine schmissige Ma–rienerscheinung zurechtbasteln, auf dass die Wallfahrer vor lauter Ehrfurcht die knapp 150 Stufen zur Bergkirche hinauf robben.

Vor uralter Zeit hast Du mit drei Häusl angefangen. Mit drei Rittern, von denen einer das Bier, der Zweite die Liebe und der damische Dritte die Karnevalszeit erfunden hat. All das haben wir uns bis heute bewahrt. Die Häuser wurden inzwischen mehr. Das Bier ist noch gut und die Straßen aus Teer, auch wenn an manchen Stellen die Schlaglöcher überhandnehmen. Die Faschingsgaudi am Unsinnigen Donnerstag nehmen wir so ernst, dass wir unsere weißen Nachthemden akkurat bügeln, bevor wir das Haus verlassen.

In all den Jahren hat es viel Zuzug gegeben. Du bist zu einer Stadt herangewachsen. Dementsprechend hast Du mehr Schulen, mehr Kindergärten und auch die Kläranlage ist mitgewachsen. Du Blume im Isental, Du schaust nicht nur gut aus, Du riechst auch noch gut!

Am meisten zugelegt hast Du bei den Ampeln. Die stehen in einem Abstand, dass man es dazwischen kaum schafft, in den zweiten Gang rauf zu schalten. Aber das macht nix, Dorfen. Ich häng an Dir wie die Brezn um den Hals eines Hemadlenzen. Du Traumstadt bist für mich der Nabel der Welt. Dein Piercing ist der Jakobmayersaal, mit dem Du zusätzlich glänzt.

Für die Zukunft wünsche ich Dir eine Untertunnelung der B15 von Kreisel zu Kreisel. Die Auslagerung aller Sportstätten auf ein weitläufiges Gelände ohne hörempfindliche Anlieger. Dass Du die Nachkommen deiner Bewohner halten kannst, indem Du bezahlbaren Wohnraum und attraktive Arbeitsplätze bietest. Dass Du immer Bürgermeister mit Visionen hast und Stadträte, deren Abstimmungsverhalten nicht von persönlichen Nickligkeiten bestimmt wird. Bewahre Dir deine Originalität, deinen eigenen bayerischen Schlag und deinen ganz besonderen Humor, der für Außenstehende und Zuagroaste nicht immer leicht zu verstehen ist. Alles Liebe und Gute für deine Zukunft, Dorfen!