Das Dorfener Festbier kommt aus Loh

Aufs Dorfener Volksfest (v. l.): Anita Feckl, die Festwirte Ernst Hennel und Tobi Maier, Bürgermeister Heinz Grundner, Braumeister Andreas Schweiger, Braumeisterin Barbara Lohmeier-Opper, Volksfestreferent Günther Drobilitsch, Wiesn-Madl Sandra Bauer sowie die Festwirte Franz Egerndorfer und Michael Gronegger. © Birgit Lang

Nach dem Aus der Brauerei Bachmayer ist das Festbier fürs Volksfest Dorfen garantiert. Die Mass kostet 9,80 Euro.

Dorfen – Ein Glück, dass Dorfen noch zwei Brauereien hat. Denn so konnte nach der überraschenden Betriebsaufgabe der größten von ihnen, der traditionsreichen Brauerei Bachmayer, wieder ein Bierlieferant aus dem Gemeindegebiet für das Volksfest vom 11. bis 20. August gewonnen werden: der Bräu z’Loh. Am Gründonnerstag wurde dies offiziell bei einem Treffen der Volksfest-Macher bei Bräuin Barbara Lohmeier-Opper bekannt gegeben.

Die Stadt war auf sie zugekommen. Die Frage war, ob die 44-jährige Braumeisterin auch die nötigen Kapazitäten sowie die Logistik hat und das Equipment liefern kann. Sie kann, erklärte sie den Anwesenden. Sie sei sich bewusst, dass es für sie eine Bewährungsprobe ist und natürlich aufgeregt, ob ihr Bier ankommt.

„Weich und geschmackvoll mit feinen Aromahopfen aus der Holledau“ soll es werden, mit 13 Prozent Stammwürze. Ende Juni will sie mit dem Bier-Einsotten anfangen. Denn es muss vier bis sechs Wochen lagern. Erfahrungen konnte sie schon im Vorjahr beim Herbstfest in Haag sammeln, wo sie das Festbier für das Bräu z’Loh-Zelt lieferte.

Ihre 250 Biertischgarnituren stehen im Hof der Brauerei bereit. Die will sie bald mit vielen Helfern, soweit nötig, noch ein bisschen aufmöbeln. Dabei sind die Dirndlschaft Loh, der Burschenverein und die Feuerwehr Schwindkirchen, weitere Helfer sind willkommen. Jedem winken zwei Freikarten fürs Brauereifest am Pfingstsamstag mit der Guten A-Band und freien Getränken, verriet sie. Weitere Tische und Bänke liefert der Kellerbräu von Andreas Schweiger (31), sodass die nötigen 320 Garnituren beisammen sind. Auch die zweite brennende Frage, wurde beantwortet. Der Bierpreis pro Mass von 9,80 Euro bleibt.

Das Wirte-Trio Franz Egerndorfer, Ernst Hennel und Tobias Maier verkündete noch eine weitere Neuigkeit: „Wir sind künftig zu viert.“ Denn der 37-jährige Dorfener Miche Gronegger ist heuer erstmals ihr „Bar-Manager“. Auch er ist ein alter Hase, arbeitet schon seit 15 Jahren mit ihnen auf dem Erdinger Sinnflut-Festival zusammen. „Ich bin der Draht, der alles weitergibt“, sagt der Ingenieur, der in Forstern wohnt.

Die Vier wollen noch in Klausur gehen, „in einen tiefen Keller mit dicken Wänden, dem Wiesn-Club“, verriet Hennel. Dort will das Quartett Ideen sammeln, um wieder ein tolles Volksfest mit kleinen Veränderungen zu bieten.

Einen Höhepunkt im Festjahr 1250 Jahre Dorfen verriet Tobi Maier schon: „Wir wollen ein Oldtimertreffen mit mindestens 1043 historischen Fahrzeugen veranstalten und einen Guinness-Buch-Weltrekord aufstellen.“ Die Organisation übernehmen die Oldtimerfreunde Armstorf, die bayernweit einladen.

Der Biergarten wird heuer fest in Schweiger-Hand sein. „Es wird dort nur Kellerbräu-Biere geben“, sagt Braumeister Schweiger. Er liefert sein Weißbier, Helles und Zwicklbier. Es wird in Halbe-Gläsern ausgeschenkt. Froh ist das Wirte-Team, dass auch 95 Prozent des Küchenteams unter Leitung von Siegi Sattler wieder an Board sind.

Für den Vergnügungspark und die Essensstände im Freien ist die Stadt verantwortlich. Sie setzt auf Bewährtes. Man habe sich um historische Fahrgeschäfte zum Jubiläumsjahr bemüht, beim Oktoberfest angefragt, aber nur Absagen erhalten, Problem sei auch meistens der TÜV, erklärte Abteilungsleiterin Anita Feckl. Eine große Landwirtschaftsausstellung anzubieten, wie sie früher die Besucher scharenweise angelockt habe, sei allein aus Platzmangel nicht möglich.

Froh zeigte sich auch Bürgermeister Heinz Grundner über die getroffene Bierlieferanten-Regelung. Schließlich sei eine Dorfener Brauerei Voraussetzung bei der Volksfestvergabe. Wäre dieser Fall nicht eingetreten, „hätte ich selber ein Bier eingesotten“, spaßte er. „Aber wir können uns auf unsere Brauereien verlassen.“ Und für das 23-jährige Wiesn-Madl Sandra Bauer aus Haidvocking ist das Bräu z’Loh-Bier sowieso ein Kult-Bier.