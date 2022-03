Das Leid der Menschen bewegt den Journalisten Stefan Teplan

Von: Michaele Heske

Beim ökumenischen Friedensgebet in Maria Dorfen: Stefan Teplan ist schon lange als Berichterstatter für die Caritas in Krisengebieten unterwegs. © Michaele Heske

Dorfen - Reporter Stefan Teplan möchte helfen und setzt sich in Krisengebieten ein. Dabei ist es dem gläubigen Christen wichtig, Hoffnung zu spenden.

Ökumenisches Friedensgebet in Maria Dorfen: Die humanitäre Katastrophe, die der Militärschlag Putins ausgelöst hat, schockiert nach wie vor die Menschen in Dorfen. Gemeinsam beteten deshalb die Christen beider Gemeinden am Sonntagabend für die Opfer des Kriegs, auf ukrainischer wie russischer Seite, und für die zahlreichen Flüchtlinge aus der Ukraine, die ihre Heimat verlassen mussten und nun Hilfe suchen.

Eingeladen war auch der Dorfener Journalist Stefan Teplan, der seit Jahren für die Caritas arbeitet und als Reporter schon in vielen Katastrophengebieten vor Ort war. Etwa nach dem Tsunami und dem schweren Erdbeben im Indischen Ozean an Weihnachten im Jahr 2004. Oder nach der Nuklearkatastrophe in Fukushima. Auch als Kriegsberichterstatter in Syrien war er unterwegs.

„Ich bin überzeugter Christ, das Leid der Menschen bewegt mich“, nennt Teplan auf Nachfrage der Heimatzeitung die Triebfeder für seinen Einsatz. Ihm gehe es aber auch darum, trotz aller Katastrophen, „gute Nachrichten“ zu verbreiten. Etwa über die Hilfe vieler engagierter Menschen, die sich dabei selbst in Lebensgefahr bringen. „Über den Krieg, die Katastrophe selbst, da gibt es Schlagzeilen zuhauf, doch wie geht es den Opfern danach, beim Wiederaufbau? Das vernachlässigen die Medien“, sagt der 67-jährige „Reporter im Unruhestand“, wie er sich selbst bezeichnet: „Ich bin da immer noch mit ganzem Herzblut dabei.“

In Deutschland klagen die Menschen auf sehr hohem Niveau.

Von seinen Einsätzen, etwa im größten Flüchtlingslager der Welt in Kutupalong im südöstlichen Bangladesch an der Grenze zu Myanmar, kam er verändert zurück. Hier leben knapp eine Million Menschen auf engstem Raum, eine kahle Landschaft, voll mit Bambushütten bis zum Horizont, ohne Strom oder solide Kanalisation. „Es gibt dort kein soziales Netz, die Menschen krepieren einfach. In Deutschland klagen die Menschen auf sehr hohem Niveau – ich habe ganz anderes Leid gesehen.“

Seine Arbeit sei ein Spagat, erzählt Teplan, ein gebürtiger Niederbayer, der seit 1964 in Erding lebte und 1993 nach Dorfen zog. „Einerseits braucht es professionelle Distanz, auf der anderen Seite nimmt einen die Arbeit, die persönliche Empathie mit den Opfern stark mit.“ Seine Frau sei Sozialpädagogin sowie Paar- und Familientherapeutin, mit ihr könne er über die traumatischen Belastungen sprechen.

Angst hatte der Journalist in den Krisengebieten noch nie: „Ich habe da ein gesundes Gottvertrauen“, erklärt der Vater einer Sohnes. Seine Familie habe schon immer großes Verständnis für seinen Job gehabt.

Wichtig sei Teplan der Aspekt der Hoffnung, das betonte er auch bei der Andacht in der Pfarrkirche Maria Dorfen. Hier zeigte er Dias aus der Ukraine, von den vielfältigen Hilfestellungen der internationalen Caritas vor Ort. Durch seine engen Verbindungen mit „Caritas international“ sei er seit einem Monat täglich mit Helfenden in Kontakt und konnte von aufopfernden Einsätzen aus erster Quelle berichten. „Das sind Lichtblicke. Die Opfer des Kriegs merken, sie sind nicht alleine, das gibt Mut.“

Pfarrgemeinderatsvorsitzender Wolfgang Lanzinger betete zudem in den Fürbitten für den Frieden, dafür, dass „das Blutvergießen“ endlich ein Ende finde.

Und Pater Stephan berichtete von einer Mutter mit mehreren Kindern, die erst vor zwei Tagen in Dorfen angekommen sei. „Sie braucht dringend Hilfe.“ Nach der Andacht setzten sich der Stadtpfarrer, Bürgermeister Heinz Grundner, Teplan und die Ukrainerin zusammen. „Die Frau sucht eine Wohnung, sie ist finanziell total am Ende“, sagt Teplan und verspricht: „Und wir werden Lösungen finden.“