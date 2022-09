Das Ziel: Tempo 30 in ganz Dorfen

Von: Timo Aichele

Tempo 30 – ein ferner Traum: So sieht es momentan in der Dorfener Innenstadt aus. Am Wesner Tor staut es sich wegen der Baustellenumleitung durch die City mehrmals täglich bis weit in andere Straßen hinein. Donnerstagmittag war es aber besonders schlimm. © Timo Aichele

Eine knappe Mehrheit stimmt im Dorfener Bauausschuss für die Teilnahme an einer Initiative des Deutschen Städtetags. Dabei geht es um die Einführung von Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit im Modellversuch.

Dorfen – Tempo 30 in ganz Dorfen und seinen Außenorten – das könnte das Ergebnis einer Entscheidung des Bau- und Verkehrsausschusses sein. Mit 6:5 Stimmen hat das Gremium am Mittwoch einen Antrag der SPD-Fraktion angenommen. Demnach schließt sich die Stadt Dorfen einer Initiative des Deutschen Städtetags für innerörtliche Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 30 km/h an. Doch so weit, wie es die Stadträte lang und unversöhnlich diskutierten, geht der Vorstoß nicht zwangsläufig.

Denn die Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“ fordert zunächst nur den Bund auf, „die rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass Kommunen Tempo 30 als Höchstgeschwindigkeit innerorts anordnen können, wo sie es für notwendig halten“. Es geht dabei um Modellversuche, die „Tempo 30 als Regelgeschwindigkeit außerhalb von Hauptstraßen“ austesten.

Im Landkreis Erding sind bereits Forstern und Wartenberg der Initiative beigetreten – in der Region zum Beispiel auch Moosburg, Eggenfelden oder Freising. Für Dorfen hatte Heiner Müller-Ermann (SPD) den Antrag gestellt. „Würde Tempo 30 zur Regelgeschwindigkeit, wäre ein Fleckerlteppich von Tempo-30-Regelungen sowie der dazugehörige Schilderwald überflüssig“, hat er den Vorstoß begründet.

Nichts ging mehr: Wie schon am Dienstag hat sich Donnerstagmittag ein ausländischer Lkw-Fahrer zu weit in die Sackgasse navigieren lassen. Eine halbe Stunde lang herrschte Stillstand. Die Polizei musste den Verkehr regeln – und Autofahrer beruhigen. © privat

Es gebe in der Stadt von Radlern bis Autofahrern unterschiedliche Verkehrsteilnehmer – „da ist Tempo 30 sehr viel verträglicher“, argumentierte Müller-Ermann. Außerdem sei es überlegenswert und in dem Modellversuch auch möglich, auf der B 15-Ortsdurchfahrt weiterhin 50 km/h zuzulassen.

„Ich bin absolut dagegen“, stellte Josef Wagenlechner (TEG) klar. Schließlich würden mittlerweile bei allen Straßenbaumaßnahmen schon sehr breite Geh- und Radwege mit eingeplant. Abgase und Umwelt seien auch keine Argumente, fand Wagenlechner. Schließlich werde die E-Auto-Quote steigen. Außerdem hätten die Innenstadt und die ländlichen Ortsteile „völlig unterschiedliche Voraussetzungen“. Auf dem Land könne man erst recht kein flächendeckendes Tempo 30 einführen, erklärte Wagenlechner. „Die Eigenverantwortung gilt auch für Radler und Fußgänger“, sagte er zum Sicherheitsargument.

Martin Heilmeier (LDW) rückte die erhöhten Bußgelder für Geschwindigkeitsübertretungen in den Mittelpunkt. „Die Strafverfolgung ist sehr verschärft worden“, sagte er. Noch mehr Knöllchen bei noch niedrigeren Geschwindigkeiten seien den Bürgern nicht zuzumuten.

Tempo 30 könne er sich an einzelnen Stellen schon vorstellen, aber nicht durchgängig, erklärte Josef Jung (ÜWG). „Die Leute sind ja auch abends unterwegs“ – und würden dann auf leeren Straßen ausgebremst.

Zu den drei rot-grünen Befürwortern gesellten sich ebenso viele aus der CSU-Fraktion. Michael Oberhofer sah ein „Mehr an Sicherheit“ durch Tempo 30. Vize-Bürgermeister Ludwig Rudolf hob kommentarlos die Hand dafür. Auch Bürgermeister Heinz Grundner votierte für die Initiative. Der Beitritt bedeute nicht automatisch die Einführung der Geschwindigkeitsbegrenzung, sagte er. „Wir reden ja ständig davon, wie wir die Innenstadt beruhigen können.“

Auch auf dem Rathausplatz könne die Stadt dann aktiv werden. Denn die Straße im Herzen von Dorfen ist Teil der Staatsstraße 2086. In dem Modellversuch hätte die Kommune endlich die Möglichkeit, selbst über solche Fragen zu entscheiden, stichelte Grundner in Richtung der Ratsmehrheit, die gegen eine Übernahme der Staatsstraße durch die Kommune gestimmt hatte.