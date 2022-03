Antifa blockiert Montagsspaziergang – Polizei muss eingreifen

Von: Michaele Heske

Aktivisten der Antifa blockierten den Montagsspaziergängern den Durchgang am Wesner Tor. © Michaele Heske

Die Antifa versperrt den Montagsspaziergängern in Dorfen den Weg. Zeitgleich findet eine Lichterkette für die Ukraine statt.

Dorfen – Die Gangart bei den Montagsspaziergängen in Dorfen hat sich verschärft: Einige Aktivisten der Antifa blockierten das Wesner Tor und störten aktiv den Weg der Impfgegner. Die Polizei musste eingreifen.

Gleiche Uhrzeit, gleicher Ort. Um 18 Uhr starteten am Montagabend wieder 150 Impfgegner am Unteren Markt – halb so viel wie in den Wochen zuvor. Der gewohnte Rundgang: Durch das Wesener Tor, dann die B-15 hoch zum Einkaufszentrum in der Haager Straße, begleitet von den Ordnungshütern der Dorfener Polizeistation.

Weit kam der Protestzug indes nicht. Zehn junge Dorfener sperrten den Durchgang am Wener Tor und hielten ein Transparent mit „Solidarität statt Verschwörungswahn“ darauf hoch. „Dann machen wir es halt selbst“, sagte Anna Arthur, eine an der Aktion beteiligte Antifaschistin aus Dorfen. Ihre Gruppe fühle sich im Stich gelassen, von Polizei und Staat, weil sie die Corona-Proteste nicht stoppen. „Die Organisatoren der Spaziergänger sind ganz klar im rechten, respektive antisemitischen Spektrum zu finden“, begründete sie die Blockade.

Die Spaziergänger reagierten irritiert, manche schimpften auch, weil sie plötzlich die Route ändern mussten. Nun führte der Weg direkt am Stand von „Dorfen ist bunt“ vorbei, jenem Aktionsbündnis, das schon seit Wochen Kante gegen sie zeigt. Doch die rund 40 Dorfener standen mit Kerzen in der Hand am Marienplatz, um aktuell ihre Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen: „Ich verstehe es nicht“, sagt Hanna Ermann, ehemals Grünen-Stadträtin in Dorfen: „Es ist Krieg in Europa – und die Leute hier gehen heute wegen Maskenpflicht, Corona-Tests und einer Impfpflicht, die mittlerweile auch schon vom Tisch ist, auf die Straße.“

Mit Kerzen bekundeten währenddessen etwa 40 Dorfener ihre Solidarität mit der Ukraine. © Michaele Heske

Auf dem Rückweg kam es dann zum Streit. Denn die Spaziergänger mussten erneut durch das Wesner Tor. Und wieder blockierten die Antifa-Aktivisten den Durchgang. Dienststellenleiter Harald Kratzel und seine Polizeibeamten bekamen die Situation aber sofort in den Griff. Die Einsatzkräfte ermöglichten ein Passieren durch eine schmale Gasse am Rand der Durchfahrt.

„Damit hatten wir nicht gerechnet, nach den vielen friedlichen Spaziergängen in den vergangenen Wochen“, erklärte Kratzel. Im Nachgang suchte der Dorfener Polizeichef das Gespräch mit den Aktivisten. Der Dialog zwischen den Parteien sei ihm wichtig: „Ich wünsche mir keine Gräben, keine Grenzen – ich halte mich aber daran, was das Grundgesetz vorgibt“, so der Erste Hauptkommissar. Fehle die Gesprächsbereitschaft, merke man, was allerorts passieren könne, Mit Verweis auf die Ukraine: sagte er: „Das wünscht sich niemand.“