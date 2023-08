Plötzlicher Starkregen in Oberbayern: Mehrere Unfälle auf der A94

Von: Alexandra Anderka

Staus bildeten sich am späten Samstagnachmittag auf der A94 auf Höhe Schwindegg. © fib Foto Ess Winfried 0049/173/5

Vier Autos geraten unweit voneinander wegen nasser Fahrbahn ins Schleudern, die Ursache war immer dieselbe: Aquaplaning. Vier Leichtverletzte musste versorgt werden, die A 94 war für etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.

Schwindegg – Ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten am Samstag, 5. August, um 16.35 Uhr auf der A94 in Richtung Passau war der erste von vier aufeinanderfolgenden Unfällen innerhalb von eineinhalb Stunden, die zu Staus und Umleitungen führten.

Starkregen in Oberbayern: Unfallserie auf dr A94

Der Unfall ereignete sich laut Angaben der Polizei auf Höhe Schwindegg. Aufgrund plötzlichen Starkregens verlor ein 24-Jähriger aus Schrobenhausen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses geriet ins Schleudern und kollidierte schließlich mit dem Pkw eines 35-Jährigen aus Braunau am Inn. Beide Fahrzeuge kamen auf der Fahrbahn zum Stehen.

Zwei Personen wurden leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus transportiert werden. Der Verkehr in Richtung Passau musste für etwa zweieinhalb Stunden an der Anschlussstelle Schwindegg abgeleitet werden. Die Umleitung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr und der Autobahnmeisterei. Zudem musste die Fahrbahn aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

Zwei Personen wurden bei diesem ersten von vier aufeinanderfolgenden Unfällen verletzt. © fib Foto Ess Winfried 0049/173/5

Mehrere Verkehrsunfälle wegen Starkregen auf der A94 bei Schwindegg

Knapp eine Stunde später, gegen 17.30 Uhr, kam es zu einem weiteren Verkehrsunfall, wieder auf Höhe Schwindegg, allerdings dieses Mal in Fahrtrichtung München. Ein 24-jähriger Mann aus Wittenberge geriet wegen der nassen Fahrbahn und zu hoher Geschwindigkeit ins Schleudern und fuhr mit seinem Auto an die Leitplanke. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen.

Das Auto war mit drei Personen besetzt, eine davon erlitt leichte Verletzungen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden, die Absicherung erfolgte durch die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei.

Eine halbe Stunde später, um 18 Uhr, kam es dort erneut zu einem Unfall, wieder in Fahrtrichtung Passau. Eine 46-jährige Fahrerin aus dem Landkreis Mühldorf geriet ebenfalls ins Schleudern und kollidierte mit der Betonleitwand. Anschließend kam das Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Die Fahrerin blieb unverletzt, ihre Tochter, die auch im Auto war, erlitt leichte Verletzungen.

Nur fünf Minuten später, gegen 18.05 Uhr, verlor ein 51-Jähriger aus Münsingen an derselben Stelle die Kontrolle über sein Fahrzeug. Dieses kam ins Schleudern und blieb schließlich am Seitenstreifen stehen. Der Fahrer verblieb unverletzt, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. and

