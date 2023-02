Gemälde in Dorfen: Der feine Pinselstrich verrät den Vater

Von: Michaele Heske

Teilen

Für Dorfen-Kenner faszinierend: Jürgen Weithas, Franz Streibl, Georg Pelkermüller, Nina Griebl-Karst und Albrecht Gribl (v. l.) mit den beiden Ansichten der Isenstadt, gemalt von Josef und Nikolaus Gumberger. © Michaele Heske

Frisch restauriert, ist ein Gumberger-Gemälde ein Hingucker im Dorfener Heimatmuseum. Die Restauratorin ist sicher, wer der Urheber ist.

Dorfen – Seit Sonntag hängt ein frisch restauriertes Ölgemälde im Heimatmuseum am Herzoggraben: Der Blick von der Anhöhe Unterhausmehring auf den Markt Dorfen aus dem Jahr 1880, ohne Signatur. Gemalt habe es entweder Josef oder Nikolaus Gumberger, beides Wanderkünstler - so zumindest stand es im Museum auf einem Schild links neben dem Bild. Bei der Präsentation konnte Restauratorin Nina Gribl-Karst das Werk nun aber dem richtigen Urheber zuordnen.

Georg Pelkermüller hat selbst einen echten Gumberger, den er vor zwei Jahren in Ingolstadt gekauft hat. 1500 Euro war damals ihm die Ansicht auf seine Heimatstadt wert. Der Sammler von Dorfener Kunstwerken brachte sein Ölgemälde zu dem Termin im Heimatmuseum mit.

Die Lengdorfenerin Gribl-Karst betrachtete das Bild eingehend, lobte den guten Zustand. Hinten auf dem Bilderrahmen stehe „Nikolaus“, stellte sie überrascht fest. Denn nur sehr selten seien diese Bilder auch signiert. „Dann hängt bei uns im Museum ein Werk von Josef Gumberger.“ Die Bilder ähneln sich zwar, doch der Pinselstrich von Josef Gumberger sei deutlich feiner, die Kirchen und Häuser filigraner als der seines Sohnes, begründete sie.

Sowohl Josef als auch Nikolaus Gumberger kamen aus einer Schauspielerfamilie aus dem Hinterland Freisings. „Vater und Sohn sahen sich beide nicht als Künstler, sie haben je nach Geldbeutel Aufträge angenommen“, so Gribl-Karst.

Und ihr Mann Albrecht Gribl, Heimatforscher und Kunstexperte, der erst im Oktober die Ausstellung „Winter in Dorfen“ kuratiert hat, ergänzte: „Im ganzen oberbayerischen Raum hängen viele Gumberger in kleineren Museen.“ So, wie jetzt auch im Dorfener Heimatmuseum.

Gribl und seine Frau hatten die „Ruine“ vor Jahren geschenkt bekommen: „Das Bild war völlig braun und verschmutzt. Ein ölhaltiger, dunkelbrauner Überzug verschleierte die Ansicht. Doch darunter kam ein völlig erhaltenes Bild hervor, das jetzt in hellen Farben leuchtet“, freute sich Gribl-Karst. „Ein Highlight“, sagt sie.

Zur besseren Wirkung hatte der Maler manche Gebäude hervorgehoben, zahlreiche dekorative Pappeln an Straßen und Plätzen eingefügt und die Perspektive zur leichteren Wiedererkennung verschoben. Lokalhistoriker Franz Streibl erklärte den Anwesenden das Exponat in all seinen Facetten. Sowohl die Marktkirche als auch Maria Dorfen sind darauf zu sehen, ebenso wie links im Tal St. Sebastian.

Ein Zug fährt Richtung Dorfener Bahnhof. Im Hintergrund sieht man Zeilhofen, rechts vorne Oberdorfen, dahinter auf der Hügelgruppe Landersdorf – bis nach Algasing, damals ein Waisenhaus für Knaben, reicht die Ansicht.

Es mache unheimlich viel Freude, zu restaurieren, so Gribl-Karst, die auch schon den Kapellenaltar im Heimatmuseum im Auftrag der Stadt wieder in Form brachte: „Es gilt, zu konservieren, was da ist.“ Manches, was nicht mehr erhalten sei, müsse man dann neu zu gestalten, so wie es einst der Künstler wohl formte – so auch Teilbereiche der Dorfener Madonna aus der Zeit vor 1785.