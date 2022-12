Der größte Weihnachtswunsch: Frieden

Von: Michaele Heske

In bayerischer Tradition (v. l.): Pater Stephan als Hirte, Josefine Grünaug, Laurin und Emily Schaller. © Michaele heske

Die Trachtler von Stoaröslern stimmen sich beim „Bayerischen Advent“ in der Pfarrkirche auf Weihnachten ein. Traditionelle Termine bestimmen Heiligabend in Dorfen.

Dorfen – Ihr Kinderlein kommet – am Heiligen Abend gibt es gleich mehrere Krippenspiele in Dorfen. Auch sonst wird es bei der ersten Post-Corona-Weihnacht wieder traditionell: Der Kirchenchor von Maria Dorfen singt am ersten Feiertag in voller Stärke die bekannte Pastoralmesse von Karl Kemper.

Der „Bayerische Advent“ des Trachtenvereins d’Stoarösler stimmte am Samstag schon auf die anstehenden Weihnachtstage in Dorfens Marienkirche ein. Diakon Christian Marcon verkündete das Evangelium in Mundart, die kleinen und die großen Trachtler trugen weihnachtliche Lieder vor, etwa „Als Maria übers Gebirge ging“ oder „Geh Hansl pack dei Pinkerl zam“. Und Pater Stephan gab den bajuwarischen Hirten: „Die bayerische Tradition zu pflegen, ist mir sehr wichtig geworden“, sagte der Stadtpfarrer.

Die Bänke in der katholischen Kirche waren gut besetzt – als wollten Dorfens Gläubige dieser Tage neben Glühwein und Plätzchen doch vermehrt geistige Nahrung aufnehmen. „Das größte Geschenk an Weihnachten ist freilich das Kind in der Krippe, nicht etwa die Packerl unterm Christbaum“, erklärte Pater Stephan. Sein Weihnachtswunsch in diesem Jahr: Dass Frieden in der Ukraine einkehre.

Ein Ansinnen, das auch Susanne von Nagell von der evangelisch-lutherischen Versöhnungskirche heuer sehr am Herzen liegt. „Das Ende des Krieges – das wäre die frohe Botschaft“, sagte sie. Doch ungeachtet aller weltweiten Konflikte, wünschte sie sich, dass „die Herzen hell werden, ähnlich der vielen Weihnachtslichter, die derzeit die Stadt hell machen“.

Von Nagell ist mitverantwortlich für das jährliche Krippenspiel am Heiligen Abend, das Fridolin Meindl mit 14 Kindern einstudiert. Bernhard Waritschlager begleitet die klassische Weihnachtsgeschichte mit Musikstücken, sodass jeweils im Wechsel ein Musikstück gespielt und eine Textpassage gelesen wird. Die Aufführungen mit Gottesdienst finden um 15, 16 und 17 Uhr auf dem Unteren Markt statt.

Ob Krippenspiel für die ganz Kleinen im Pfarrheim am Ruprechtsberg, in St. Georg in Oberdorfen oder Christmette und Weihnachtsgottesdienste in allen Dorfener Kirchen – dieses Jahr gibt es keine Abstandsregeln. „Alle Kirchenchormitglieder können wieder gemeinsam auf der Empore singen“, freut sich Dorfens Kirchenmusiker Ernst Bartmann, für den Weihnachten primär ein Fest ist, das man gemeinsam feiern sollte: „Ein Fest der Freude, des Friedens und der Besinnung nach der doch meist unstaden Zeit im Advent.“