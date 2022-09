Der harte Kampf um eine Chance auf Arbeit: Geflüchtete lernen Deutsch

Sprachkurse in Durfen

100 Geflüchtete büffeln in Deutschkursen am Dorfener Zentrum für Familie und Integration. Die Hälfte von ihnen kommt aus der Ukraine.

Dorfen – Deutsche Sprache, schwere Sprache – wer sich nicht artikulieren kann, der hat kaum Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Rund 100 Migranten drücken derzeit die Schulbank im Dorfener Zentrum für Integration und Familie (DZIF). Gut die Hälfte davon kommt aus der Ukraine und hat in der Heimat in qualifizierten Jobs gearbeitet. Jetzt wollen sie so schnell wie möglich wieder ins Berufsleben einsteigen.

Lillia Myroniuk floh Anfang März aus der Ukraine. Gemeinsam mit ihrer 66-jährigen Mutter kam sie mit zwei Koffern in der Hand in München an und wohnt mittlerweile im Kloster Armstorf.

„Am 24. Februar begann die Invasion der russischen Truppen“, erzählt sie. Die 39-jährige Ukrainerin erinnert sich an die vielen Einschläge der Bomben, an die zerstörten Häuser: „Wir hatten solche Angst.“ Myroniuk ist promovierte Mathematikerin, unterrichtete an der Uni in Kiew. Eine Zukunft in ihrer Heimat sieht sie nicht mehr, denn der Krieg werde noch lange dauern: „Das macht mich sehr traurig.“

Das Ziel der Wissenschaftlerin: Eine Stelle als Dozentin an der Uni München. Die Voraussetzung: sehr gute Deutschkenntnisse. Daran arbeitet sie seit Monaten, am 15. Juli machte sie die erste Prüfung. Jetzt liegen weitere Monate mit jeweils 25 Unterrichtseinheiten pro Woche vor ihr. Jede Kursreihe besteht aus sechs Sprachmodulen und einem Integrationskurs am Abend, so sieht es das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) vor. Die Hürden sind hoch. „Ich bin ehrgeizig“, so Myroniuk.

„Die Flüchtlinge lernen bei uns unter der Anleitung qualifizierter Lehrer Deutsch bis zum Sprachniveau B2. Mit diesen Kenntnissen sind die Teilnehmer fit für den deutschen Alltag und für den Arbeitsmarkt“, erklärt Dorette Sprengel, Mitglied im Vorstand des DZIF.

Viele Schüler seien hochqualifiziert, ergänzt ihr Vorstandskollege Klaus Ramme. „Das gilt nicht nur für die ukrainischen Flüchtlinge, sondern für alle Migranten, egal aus welchem Herkunftsland sie kommen.“ Zudem habe im Juli die Auswertung der Tests gezeigt, dass alle Flüchtlinge gleichermaßen gut abgeschnitten hätten. Grundsätzliche Leistungsunterschiede aufgrund der Nationalität gebe es nicht.

Aktuell besuchen Migranten aus knapp 60 Ländern die Kurse in den Räumen des DZIF an der Siemensstraße. Es fehle an Lehrern, aber auch an adäquaten Kursräumen, so Sprengel. Die Messlatte des Bamf liegt hoch. Ein Deutsch-Studium alleine reicht nicht, um Asylbewerbern Sprachkurse zu geben. Die Kursleiter müssen einen speziellen Kurs mit 80 Unterrichtseinheiten absolvieren. „Wir haben massenhaft Anmeldungen“, sagt Sprengel.

Die vielen zweckgebundenen Spenden, die bei der Flüchtlingshilfe Dorfen ankamen, sollen nun in einen weiteren Sprachkurs in Zusammenarbeit mit dem DZIF investiert werden. So kann er stattfinden, auch wenn die ukrainische Lehrerin, die diesen leiten soll, noch keine Bamf-Zulassung hat.

Yvonne Daller gibt seit 2012 Sprachkurse im DZIF. Sie hat Fremdsprachendidaktik studiert und setzte alle Zusatzqualifikationen on top. Für die Dorfenerin, deren Mann Thomas im Landkreis als Lokalredakteur bekannt ist, ist die Homogenität der Gruppe, die sie aktuell unterricht, neu: „Alle Schüler haben die gleiche Muttersprache, außerdem sind alles Frauen.“ Da werde schon mal untereinander auf Ukrainisch gesprochen: „Das versuchen wir zu unterbinden.“ Was die Ukrainerinnen noch gemein haben, so Daller: „Sie sind sehr motiviert, wollen schnellstmöglich arbeiten.“

Die Geflüchteten brauchen eine Perspektive, Sprache sei schließlich der Schlüssel zur Integration, weiß DZIF-Sprecher Matthias Maus. Und ukrainische Flüchtlinge können sofort arbeiten, wenn sie eine Stelle finden: „Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt, wo beispielsweise Bäckereien oder die Gastronomie händeringend Mitarbeiter suchen, bietet vielen Ukrainern eine Chance.“

Svitlana etwa arbeitet abends im Gasthof Schex in St. Wolfgang – neben der Schule. Die 31-jährige Designerin will sich hier eine Zukunft aufbauen. Auch Olha Korotkova (53) würde gerne wieder durchstarten. Die Ukrainerin ist Physiotherapeutin, lebt in Velden. „In meinem Beruf ist die Sprache eigentlich nicht wichtig“, glaubt die Mutter eines achtjährigen Sohnes und einer 20 Jahre alten Tochter, mit denen sie im März nach Deutschland geflohen ist.

Die Tochter ist wieder zurückgekehrt, zum Vater, der in Kiew bleiben musste. „Ich würde auch umsonst arbeiten, die Praxis liegt mir mehr, als hier im Unterricht herumzusitzen. Ich habe in allen Gesundheitszentren im Landkreis angefragt, aber ich finde keinen Job ohne den Nachweis von deutschen Sprachkenntnissen.“