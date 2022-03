Der nächste Einbruch am Dorfener Rathausplatz

Von: Michaele Heske

Ein Provisorium für die zertrümmerte Scheibe hat Glaser Thomas Rudolf eingebaut. © Michaele Heske

Ein Unbekannter hat Montagabend die Schaufensterscheibe von Radio Englmeier in Dorfen eingeschlagen. Ist es ein Serientäter?

Dorfen – Ist am Dorfener Rathausplatz ein Serientäter unterwegs? Nach dem Einbruch in die VR-Bank Freitagnacht hat es nun das Unterhaltungselektronikgeschäft „Englmeier“ erwischt.. Ein Unbekannter hat am Montagabend gegen 22.45 Uhr die Schaufensterscheibe eingeworfen. Laut Polizei entwendete er Diebesgut im Wert von rund 600 Euro. Der Einbrecher habe sich nicht besonders gut ausgekannt, so Inhaber Oliver Schmidbauer. „In der Auslage waren keine wertvollen Dinge wie ein IPhone oder teure Armbanduhren.“ Der Sachschaden sei deutlich höher, ärgert sich der Geschäftsmann.

Die Kosten für eine neue Scheibe bezifferte Glaser Thomas Rudolf auf rund 1500 Euro. Er war am Dienstag vor Ort, um ein Provisorium in die Ladenfront einzusetzen. Mit einem schweren Stein und mehreren Schlägen wurde die Scheibe demoliert –fast ein Ding der Unmöglichkeit, meint der Geschädigte. „Da war viel Kraft im Spiel und das muss alles blitzschnell gegangen sein“, erklärt auch Schmidbauer.

Ein Anwohner hatte die Tat beobachtet und sofort die Polizei alarmiert. Der Täter konnte dennoch fliehen, er war dunkel gekleidet und trug eine Maske. „Ein Kleinkrimineller, der auf schnelles Geld aus ist“, vermutete Ladeninhaber Schmidbauer.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagt Harald Kratzel, Dienststellenleiter der Dorfener Polizeiinspektion, auf Nachfrage. Seiner Lebenserfahrung nach entspreche die Tatbegehung allerdings nicht für einen „professionellen Einbrecher“. Auch ob eine Verbindung zu dem brachialen Einbruch in den Schalterraum der VR-Bank in Dorfen, in der Nacht von Freitag auf Samstag, bestehe, wollte der Erste Hauptkommissar nicht bestätigen. „Wir wissen es erst, wenn wir den Täter haben.“ Ein Zusammenhang sei aber nicht zwingend von der Hand zu weisen, so Kratzel.

Beim Einbruch in die Bankfiliale hatte ein Unbekannter im Vorraum zunächst vergeblich versucht, mit einem schweren Gegenstand den Geldautomaten aufzubrechen. Danach beschädigte der Täter eine Glaswand und gelangte so in Büroräume der Bank. Der Einbrecher durchsuchte die Büros und floh ohne Beute in unbekannte Richtung. MICHAELE HESKE

Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Dorfen unter Tel. (0 80 81)93 05-0.