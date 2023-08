Der sanfte Rebell

Gottfried Wiesbeck (†) Pfarrer in Dorfen. © Eberhard Ried

Erinnerungen zum 20. Todestag von Pfarrer Gottfried Wiesbeck. Der Geistliche hat in Dorfen Kirchengeschichte geschrieben und wurde mit seiner mutigen Silvesterpredigt von 1988 über die Landkreisgrenze hinaus bekannt.

Dorfen – Er gilt als der umstrittenste, aber der auch am meisten geachtete Geistliche, den Dorfen je hatte. Der 2003 verstorbene Pfarrer Gottfried Wiesbeck hat Menschen bewegt – und über die Landkreisgrenzen hinweg Kirchengeschichte geschrieben.

Wiesbeck war ein außergewöhnlicher Mensch, ein ganz besonderer Priester. Am 26. August jährte sich der 20. Todestag des Geistlichen. Pfarrer Wiesbeck hat in seiner Zeit in Dorfen mit seinen Predigten die Menschen tief berührt, damit aber Politik und Amtskirche gegen sich aufgebracht. Er war ein sanfter und gutmütiger Mensch, aber auch streitbar und kämpferisch. Viele Gläubige verehrten den Geistlichen geradezu, von konservativen Katholiken wurde Wiesbeck verachtet.

Der Dorfener Pfarrer sorgte mit seinen Predigten immer wieder für Aufsehen. Besonders mit der Silvesterpredigt 1988, die bundesweit bekannt wurde. Die Botschaft des Geistlichen darin war einfach, und gerade deshalb so brisant: Er machte den Menschen Mut, sich nur ihrem Gewissen verpflichtet zu fühlen. Er versuchte, ihnen die Angst zu nehmen, animierte sie dazu, zu Missständen in der Welt nicht zu schweigen und sich nicht anzupassen. Der Pfarrer bekämpfte die „Geißel Anspruchsdenken“. Der Wert eines Menschen bemesse sich nicht nach dem, was dieser an materiellen Dingen vorzeigen könne, predigte er.

Die Gläubigen forderte Wiesbeck dazu auf, der Kirche zwar loyal, aber nicht im „blinden Kadavergehorsam“ gegenüberzustehen. Seine Aufsehen-erregenden Predigten, die Kritik am Zölibat („Ein schlechtes und unmoralisches Gesetz“), am apostolischen Wirken des Papstes („Es ist nicht gut, wenn sich ein Mensch dauernd umjubeln lässt“) und zur Haltung der Kirche („Es wird eine so machtbesessene Kirche schon in naher Zukunft nicht mehr geben“) stießen im Ordinariat keineswegs auf Gegenliebe.

Wiesbeck wurde immer wieder gemaßregelt, Bischof und Kardinal wiesen den Rebellen auf seine Pflichten hin: Ein Pfarrer müsse den Glauben der Kirche verkünden, und nicht seine persönlichen Ansichten zum Besten geben. Auch heimische Priester distanzierten sich von ihm. Unter dem Druck der Amtskirche nahm der Geistliche „seine unzutreffenden und diskriminierenden Äußerungen“, wie das Ordinariat betonte, zurück und bat um Entschuldigung für seine Silvesterpredigt.

Wiesbeck litt in der Folge sichtlich unter dem enormen Druck, der auf ihn ausgeübt wurde. Doch ein angepasster Landpfarrer, der bierselige Feste durch seine Anwesenheit aufwertet, wollte der Geistliche nicht werden. Der Dorfener Pfarrer predigte weiter. Er wetterte gegen Umweltverschmutzung und Atomkraft, gegen Abtreibung, gegen Mietwucher und gegen die soziale Kälte in der Gesellschaft. Der Priester warf führenden Politikern etwa beim Thema Asylrecht „verantwortungsloses Handeln und Gotteslästerung“ vor. Teile des neuen Weltkatechismus, der unter Verantwortung des Kurienkardinals und späteren Papstes Josef Ratzinger herausgebracht wurde, kanzelte Wiesbeck als „Irrlehre“ ab. Vor allem das Verbot jeglicher Familienplanung und die Legitimierung von Krieg und Todesstrafe unter bestimmten Voraussetzungen wollte und konnte der Priester nicht mit seinem Gewissen vereinen. Sein Credo: „Wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen.“

Das Ordinariat griff jetzt zu Maßnahmen. Unter anderem wurde dem gesundheitlich angeschlagenen Wiesbeck ein Vertreter des erzkonservativen Klerus als Kaplan zur Seite gestellt. Aus dem programmierten Spannungsfeld wurden schnell unüberwindbare Gegensätze. 1995, schon vom ständigen Kampf für das Gute gezeichnet, bot Wiesbeck dem Bischof seinen Rücktritt an. Ein Jahr später verließ Wiesbeck Dorfen. Telefonterror, Denunziantentum und eine unversöhnliche Amtskirche hatten ihn so geschwächt, dass er dem Druck nicht mehr Stand halten konnte.

Der Geistliche, mittlerweile erkrankt, wurde Pfarrer in Pastetten und Buch am Buchrain. Auch dort eroberte der „sanfte Rebell“, wie ihn Freunde nannten, die Herzen der Menschen. Er fiel aber nicht mehr durch kritische Predigten auf. Wiesbeck kümmerte sich um Alte, Kranke und Kinder, die er als Vorbild sah: unbefangen, ehrlich, herzlich und liebevoll.

Am 26. August 2003 verstarb Wiesbeck nach langer, schwerer Krankheit im Josephinum in München. Kurz vor seinem Tod schrieb der Geistliche folgendes nieder: „Ich habe mit 57 Jahren ein sehr erfülltes Leben gehabt. Ein hohes Maß an Lebensjahren war mir nie ein erstrebenswertes Ziel. Was mir bestimmt ist, kann ich von meinem Glauben her annehmen.“ ANTON RENNER

