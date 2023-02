Nix für ungut: Der Tragödie dritter Teil

Städte haben Ruheoasen. Das sind Orte der Stille und des Friedens, an denen die Bürger der Hektik des Alltags entfliehen können. Dort geht man hin, um ganz für sich zu sein. Nachdenken, grübeln, entspannen, auftanken. In Wien ist das der Zentralfriedhof. In Dorfen ist das die Baustelle der B15-Brücke. Es ist dort zwar nicht besonders schön, aber idyllisch ruhig..

Die Beseeltheit dieses Ortes fand ihre Bestimmung während der Sommerpause. Diese ging nahtlos über in die Herbsterholung und setzt sich nun fort in der Winterregeneration. Es ist die ruhigste und auch die gesündeste Baustelle. Würde es einen Wellness-Award für Baustellen geben, wäre die Stadt um eine Auszeichnung reicher.

Klimakleber machen um die B15 in Dorfen einen weiten Bogen. Das Risiko, auf der Straße pappend unbemerkt zu verhungern, ist zu groß. Überregionale Politiker wurden bereits herangeschleppt. Auf einen Landtagsabgeordneten der Freien Wähler folgte die Familienministerin der CSU. Beide waren gleichsam betroffen und gleichsam erfolgreich im Hinblick auf eine zügige Fertigstellung.

Es kann sein, dass wenige Wochen vor der Landtagswahl noch Markus Söder an der Baustelle auftaucht und sich ebenfalls betroffen zeigt. Seine ministerpräsidiale Bestürzung kennen wir bereits von der A 94. Was das bringt, wissen wir auch: Nix! Tempolimit, mehr sog i net.

Mittlerweile fragt man sich nicht mehr, wann die Brücke fertig wird, sondern ob. Es gibt zwar einen neuen Zeitplan. Allerdings sind Zeitpläne für dieses Projekt ähnlich erfolgreich wie Christine Lambrecht als Verteidigungsministerin.

So wird in Dorfen nur noch gehofft. Die einen hoffen, dass sich während der Ruhephasen keine seltenen Tierarten ansiedeln, so dass der Bau von Umweltschützern auf Jahre verzögert wird.

Die anderen hoffen, dass die Brücke bis zu den Faust-Aufführungen befahrbar ist. Es wäre der Tragödie dritter Teil falls nicht. Um diesen Hochkulturgenuss nicht zu gefährden, wird die Stadt nicht drum rumkommen, sich für den hochwahrscheinlichen Fall des Durchgangsverkehrs zu wappnen und im Vorfeld entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Es wird wohl auf einen Kunstrasen hinauslaufen, der jeweils an den Aufführungstagen zwischen Rathausplatz und Wesner Tor ausgerollt wird, um das Kopfsteinpflaster-Gerumpel zu dämpfen. Die umgeleiteten Autos werden während den Vorstellungen auf dem Rollstreifen vom Stadtrat bei ausgeschalteten Motoren hin und hergeschoben. Nur die Elektroautos fahren selbstständig.

Bürgermeister Grundner fungiert als Wachtmeister am Wesner Tor und regelt mit der Körpersprache eines Pantomimen lautlos die Vorfahrt. Es herrscht allgemeines Hupverbot. Und was macht der Faust? Der irrlichtert frei nach Goethes Werk als gebrochene Figur zwischen den Welten. Aber das in aller Ruhe.

