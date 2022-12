Die Brücke ruhet stille: Winterpause an Dorfens Wut-Baustelle

Von: Timo Aichele

Winterruhe auf der Dorfener B15-Brückenbaustelle. © Timo Aichele

So wird es in den Wintermonaten auf der Baustelle der B 15-Isenbrücke in Dorfen aussehen. Das Staatliche Bauamt hat Dorfens umstrittenste Baustelle in frühzeitige Winterruhe geschickt.

Dorfen – Der Wintereinbruch vom Wochenende hat auch die Arbeiten an der B15-Isenbrücke in Dorfen zum Erliegen gebracht. Die Baustelle werde in den kommenden Tagen winterfest gemacht, teilt das Staatliche Bauamt Freising mit. „Aufgrund des teilweise sehr starken Frostes sind die filigranen Bauteile so stark ausgekühlt, dass die vollflächige Betonage des Überbaus nur mit drastischen Qualitätseinbußen möglich gewesen wäre“, schreibt Pressesprecher Thomas Jakob.

Nach seinen Worten hätten sich sonst Risse gebildet, und der Beton hätte sich nicht ausreichend mit der Bewehrung verbunden. .Damit musste die Pause sogar einen Schritt früher beginnen als ursprünglich vorhergesehen. Zudem seien die Bewehrungsarbeiten während der jüngst sehr kalten Tage nur unter stark erschwerten Bedingungen möglich gewesen. Sollte es in den kommenden Wochen zu einer längeren Wärmephase kommen, bei der auch nachts die Temperaturen nicht unter den Gefrierpunkt fallen, würden die Bewehrungs- und Betonagearbeiten an der Brücke wieder aufgenommen.

Für die Fertigstellung der Brücke hat die vorzeitige Winterruhe laut Jakob keine Auswirkungen. Als Termin wurde Juni 2023 genannt. Die Abdichtungsarbeiten können wie vorgesehen bei deutlichen Plusgraden voraussichtlich ab April vorgenommen werden.