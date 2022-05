Die Dorfener Energiespar-Initiative

Von: Timo Aichele

Profis fragen: Für die Dämmung einer Fassade gibt es unterschiedliche Optionen - Steinwollplatten sind nur eine davon. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-tmn

Energieberatungen und Zuschuss für Dämmung: Der Dorfener Umweltausschuss erneuert das städtische Förderprogramm. Beim Dämm-Thema hatten die Stadträte aber Diskussionsbedarf.

Dorfen – Seit 2009 hat die Stadt Dorfen ein Förderprogramm zur Energieeinsparung – nun wird es auf die nächste Stufe gehoben. Bürger können Energie- und Stromsparberatungen in Anspruch nehmen und erhalten Investitionskostenzuschüsse für Dämmmaßnahmen. Dieses Programm hat der Umwelt-, Natur- und Klimaausschuss nun erneuert. Bei den Beratungen kooperiert die Stadt künftig mit der Verbraucherzentrale Bayern und wird zum Energiesparstützpunkt. Dadurch werden die Leistungen verbessert.

Die Energieberatungen im Dorfener Rathaus werden immer beliebter. „Dieses Jahr haben wir schon 17 Anmeldungen“, berichtete die Leiterin des Umweltamts, Anita Herbst, in der Ausschusssitzung am Mittwoch. Im ganzen Jahr 2021 waren es 20, in den Jahren davor 13 und 5. Das Feedback der Bürger sei positiv, sagte Herbst über die etwa einstündigen Termine an jedem letzten Donnerstag im Monat im Rathaus.

Nach dem Wechsel in das neue Förderprogramm werde der bewährte Energieberater die Dorfener weiter betreuen. „Er ist von der Verbraucherzentrale zertifiziert“, berichtete Herbst. „Die Beratung ist für Bürger kostenlos, und so wird es auch bleiben“, erklärte die Rathausmitarbeiterin. Für die Kommune wird es allerdings günstiger, diese Kosten übernimmt künftig die Verbraucherzentrale.

Die Stromsparberatung findet wie bisher bei den Interessenten zuhause statt, wird allerdings attraktiver. Durch die Zusammenarbeit mit der Verbraucherzentrale werde das Angebot deutlich breiter, erklärte Herbst. Der Experte thematisiere dabei nicht mehr nur das Stromsparen.

Der Eigenanteil steigt zwar um fünf Euro. Allerdings müssen ist keine Vorkasse mehr über die vollen Kosten von 100 Euro fällig. Die Bürger zahlen einfach 30 Euro an die Verbraucherzentrale.

So weit waren die Ausschussmitglieder in der Sitzung zufrieden. Über den Investitionskostenzuschuss für Hausdämmung wurde aber diskutiert. Am Ende wurde der Vorschlag von Herbst unverändert angenommen. Demnach wird künftig nur noch die Dämmung mit Materialien aus nachwachsenden Rohstoffen gefördert. Dafür verdoppelt sich der maximal mögliche Zuschuss auf 5000 Euro. Wie bisher gilt kein Kumulationsverbot. Das heißt, dass Eigenheimer die städtische Förderung zusätzlich zu anderen Programmen beziehen können.

Ein Renner war dieses Programm bisher nicht. Seit 2016 wurde es nur neunmal in Anspruch genommen. Und auch nach der Novelle sei wohl kein Ansturm zu erwarten, machte Herbst mit Verweis auf Erfahrungen anderer Kommunen deutlich. Das war das Stichwort für Martin Heilmeier (LDW). Er störte sich an der Pflicht, die Arbeiten von einer Fachfirma ausführen zu lassen. „Ich weiß von mehreren, die das deswegen nicht gemacht haben.“

Gerade bei der Dämmung könne man selbst viel machen, meinte Heilmeier und schlug deshalb vor, die Anforderung abzumildern: Die Arbeiten sollten nach seiner Vorstellung lediglich „von einer Fachfirma begleitet“ werden, „Das halte ich für höchst gefährlich“, erwiderte Herbst im Hinblick auf Kältebrücken oder andere Mängel. „Dann fördern wir Pfusch am Bau oder Gefälligkeitsgutachten“, sagte auch Bürgermeister Heinz Grundner (CSU). Am Ende blieb es – außer bei der Dämmung von Decken – bei der Fachfirma-Pflicht.

Um mehr Eigenheimer für den Zuschuss zu begeistern, schlug Gerald Forstmaier (GAL) die Erweiterung des Berechtigtenkreises vor. Anträge sind nur möglich bei Häusern, deren Bauantrag vor 2002 gestellt wurde. Forstmaier wollte auch jüngere Gebäude einbeziehen. „Es ist doch sinnvoll, das Angebot auf die Energieschleudern auszurichten“, widersprach Heiner Müller-Ermann (SPD). Die meisten Kollegen sahen es genauso. Der Beschluss fiel dann sogar einstimmig.