Die Dorfener Kunst-Schatzkiste

Mode, Accessoires, Kleidung & Co.: 40 Kreative tun sich unter einem Dach zusammen

Von Michaele Heske schließen

Mehr Raum für Kunst: Am Unteren Markt bieten jetzt mehr als 40 Kreative aus Dorfen und dem Umland selbst entworfenen Modeschmuck, witzige Accessoires oder auch Töpferware und Kinderklamotten an – alles Unikate, von Hand gefertigt. Das „Kunst-Handwerk“ vereint dabei viele kleine Läden unter einem Dach.

Dorfen – Kaffee ist mehr als ein Muntermacher. „Die Zubereitung einer guten Tasse Kaffee ist fast schon eine Philosophie“, sagt Jens Elligsen. Mittlerweile stehe in nahezu jeder Küche ein Vollautomat, per Knopfdruck kommt Cappuccino, Espresso oder Latte Macchiato raus: „Unsere Welt ist schnelllebig, selbst beim Genuss.“ Erst beim Filtern entwickelt sich aber der perfekte Geschmack, weiß der Kaffeekünstler aus Dorfen, der die Bohnen selbst röstet. „Das ist echtes Handwerk – und das schmeckt man.“

Im Angebot hat er sieben Kaffeesorten, darunter Arabica aus Indonesien, Kenia oder auch Brasilien und Kolumbien. Am Eröffnungstag gibt er für seine Kollegen den Barista. Viele davon sind noch dabei, ihre eigenen Kunsthandwerke in die Regale einzuräumen. Die Kunden finden hier Geschenkideen für alle Anlässe und in jeder Preisklasse.

Petra Kittel hat mehrere Schwammerl in der Hand, das Wahrzeichen der Stadt wurde auf dem Weihnachtsmarkt, den der Kulturelle Arbeitskreis früher ausrichtete, verkauft. Jetzt ist der Bestseller wieder auf dem Markt und kostet 18 Euro. Die Dorfenerin arbeitet mit Schwemmholz und Papier. Sie ist begeistert von dem Laden: „Wir können hier präsentieren, müssen aber nicht immer vor Ort sein.“

Karin Geiger und ihre Schwester Sabine Rosenberger hatten die Idee zu diesem Kollektiv und etablierten vor fünf Jahren das Geschäft in Haag. „Wir haben von Anfang an fest daran geglaubt, dass es viele Menschen gibt, die auch heute noch Handarbeit schätzen“, sagt Geiger. Die Geschwister fertigen individuellen Schmuck in modernem, urbanen Design an – einzigartige Kompositionen. „Es geht nichts über das Stöbern in einem Laden, wo man die Ware sehen und anfühlen kann – unsere Schatzkiste ist die bessere Alternative zum Internet“, so Rosenberger.

Barbara Düll stellt Mosaikkunst für Garten und Fenster her, die Dorfenerin gehört seit drei Jahren zum Ladenteam. „Als uns in Haag gekündigt wurde, habe ich gehört, dass am Unteren Markt Geschäftsräume frei werden – ich habe den Umzug mit angekurbelt.“ Das Umsiedeln des Ladens in die Isenstadt sieht Geiger als große Chance. „Dorfen hat uns als neuer Standort sofort gelockt, weil die Stadt kulturell so viel zu bieten hat und wir genau dieses Ambiente suchen.“ Der Altbau am Unteren Markt 25 unterstreiche zusätzlich das Flair, meint auch Marion Hofmann. Sie stellt Tiere aus Filz her, gerne auch als Auftragsarbeit. „Als Künstler kann man sonst nur auf Märkten seine Sachen anbieten.“ Ein gemeinsamer Laden sei für alle von Vorteil. „Jeder für sich alleine schafft es nicht, aber in der Gemeinschaft ist es möglich.“ Ob sich denn ihre Kunst gut verkaufe? „Das rechnet sich nicht, eigentlich zahle ich dabei eher drauf – aber es macht unheimlich viel Spaß“, erklärt sie.

Auch Eva Scharrers Matrjoschka-Figuren stehen in einem der Regale, sie hat die kleinen Glücksbringer mit ökologischer Kreidefarbe bemalt. Über 20 Jahre war sie daheim bei ihren drei Töchtern, jetzt will die Mode- und Kommunikationsgrafikerin wieder durchstarten: „Vor Ort präsent zu sein, ist genial“, findet die Dorfenerin. Der Austausch mit den Kollegen sei ihr wichtig: „Jeder hat eine andere Arbeitsweise, wir ergänzen uns alle irgendwie.“ Und Heike Darsow, Weberin aus Polding, ergänzt: „Die Idee, in einem Raum viele Kunsthandwerke zu vereinigen, ist einfach gut.“