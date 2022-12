Die Dorfener Straßenlaternen bleiben doch an

Von: Timo Aichele

Der Dorfener Bauausschuss revidiert den Energiespar-Beschluss vom November. Stattdessen wird die Installation von LED-Leuchten forciert.

Dorfen – Gerade mal einen Monat hat ein spektakulärer Beschluss der Dorfener Kommunalpolitik gehalten. Straßenlaternen auf Siedlungs- und Nebenstraßen sollen nun doch nicht ab Mitternacht abgeschaltet werden, um so Strom zu sparen. Der Bau- und Verkehrsausschuss hat in seiner Dezember-Sitzung den Beschluss aufgehoben, der erst im November mit großer Mehrheit gefasst worden war. Die Gründe für die Neupositionierung sind hohe Kosten der Umstellung und vor allem eine negative Stellungnahme der Polizei.

Statt mit weniger Licht will die Stadt nun mit modernerer Technik Strom sparen. Nach dem neuen Beschluss soll die Umstellung veralteter Leuchten auf LED-Lampen forciert werden. Das kostet allerdings etwa eine halbe Millionen Euro, wobei 25 Prozent Zuschuss zu erwarten sind. Vorbehaltlich der Haushaltsberatungen soll der Austausch bis 2025 erfolgen.

Allein im Zuständigkeitsbereich der Stadtwerke Dorfen stehen 1300 Straßenlaternen. Davon leuchten knapp 500 bereits mit LED, weitere 300 Stück sind effiziente NAV-Lampen. Bleiben 530 veraltete NAV- und Röhrenleuchten, deren Austausch je 800 Euro kosten würde – unterm Strich 420 000 Euro alleine dafür. „Das dürfte sich in 20 Jahren amortisiert haben“, erklärt Bauamtsleiter Franz Wandinger auf Nachfrage.

Die Polizeiinspektion Dorfen hatte in ihrer Stellungnahme Sicherheitsbedenken zur Abschaltung formuliert. „Bei abgeschalteter Straßenbeleuchtung besteht die erhebliche Gefahr, dass zu dieser Zeit die Zahl der Wohnungseinbrüche nochmals erheblich steigt“, schreibt die Inspektion. Gerade in der dunklen Jahreszeit steige ohnehin die Zahl der Dämmerungseinbrüche, weil die Tätergruppe gerne im Schutz der Dunkelheit arbeite.

Außerdem weist die Polizei auf die Verpflichtung der Kommunen hin, innerorts öffentliche Straßen zu beleuchten, wenn das „dringend erforderlich“ ist. So die Formulierung iim Bayerischen Straßen- und Wegegesetz.

Zwischen 0 und 5 Uhr – dem Zeitraum, in dem die Laternen hätten aus bleiben sollen – sei das Verkehrsaufkommen nicht so hoch wie tagsüber. „Und genau hier liegt die Gefahr“, schreibt die Inspektion. Fahrzeugführer könnten aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens zu schnell fahren und beispielsweise querende Fußgänger zu spät erkennen.

„Erschwerend kommt dazu, dass es sich bei Fußgängern, die um diese Zeit unterwegs sind, oftmals um Heimkehrer von Gaststätten und Veranstaltungen handelt, die nicht selten alkoholisiert sind“, so die Polizei. In diesem Zusammenhang sei es bei Unfällen durchaus vorstellbar, dass haftungsrechtliche Ansprüche gegen die Gemeinde gerichtet werden.

Das Landratsamt schließt sich der Haltung der Polizeiinspektion ausdrücklich an. Das Staatliche Bauamt Freising verweist ebenfalls auf die Verpflichtung zur Beleuchtung öffentlicher Straßen. Die Entscheidung, ob dies jeweils „dringend erforderlich“ ist, liege jedoch im Ermessen der Stadt.

Auch die Kosten der Umstellung spielten bei dem jüngsten Beschluss eine entscheidende Rolle. Schon im November hatte Wandinger auf rund 20 000 Euro hingewiesen, die anfallen, um die betroffenen Straßenlampen mit einem roten „Laternenring“ zu markieren.

Das habe man relativ schnell mit der Stromersparnis hereingeholt, argumentierte damals Antragsteller Martin Heilmeier (LDW). Bei dem noch niedrigen Kilowatt-Preis von 36 Cent könne die Stadt jährlich 14 000 Euro an Energiekosten sparen.

Doch nun legte Wandinger weitere Kostenaufstellungen nach. Die Ausgaben würden sich nach seinen Worten auf etwa 50 000 Euro summieren. Nach Angaben der Stadtwerke Dorfen seien noch einmal mindestens 20 000 Euro nötig, um Steuerungen nachzurüsten, Stromkreise zwischen Haupt- und Nebenstraßen zu trennen und teils neue Absicherungen zu installieren. In Bereichen wie Schwindkirchen und Grüntegernbach, in denen die Kraftwerke Haag zuständig sind, sind solche Arbeiten laut Wandinger ebenfalls nötig.

Heilmeier argumentierte vehement gegen die Aufhebung des Beschlusses. In der Debatte kamen aus dem Gremium weitere Anträge, die in die neue Entscheidung eingeflossen sind. So soll nun Folgendes geprüft werden: die Abschaltung einzelner Leuchten, reduzierte Beleuchtungsphasen morgens und abends, Bewegungsmelder an Geh- und Radwegen und maximale Dimmung.