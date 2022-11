Die Hüter der Kirchenmusik: Der Cäcilienverein Dorfen hat viel vor

Von: Michaele Heske

„Das schönste Wir-Gefühl“ – Vorsitzender Arnold Holler (l.) mit Geehrten und Engagierten im Cäcilienverein (ab 2. v. l.): Anna Schmid, Doris Minet, Eberhard Wildgrube, Luise Kuliga, Susanne Holzner, Fred Simmerl, Gisa Weber, Pater Stephan Matula, Christine Röhrl, Ernst Bartmann und Veronika Jenisch. © Michaele Heske

Arnold Holler ist als Vorsitzender des Cäcilienvereins Dorfen wiedergewählt worden. Für eine neue Orgel in St. Veit sind schon 30 000 Euro gesammelt worden.

Dorfen – Endlich können die Sängerinnen und Sänger wieder gemeinsam auftreten: „Das schönste Wir-Gefühl erfahren wir in der Chorgemeinschaft“, sagte Kirchenmusiker Ernst Bartmann in der Jahreshauptversammlung des Cäcilienvereins am Samstagabend im katholischen Pfarrheim Dorfen. Etwa heuer wieder beim Christkindlmarkt oder der Weihnachtsmesse.

Das „Paulus Oratorium“ von Felix Mendelssohn Bartholdy werde der Beitrag beim Stadtjubiläum im kommenden Jahr sein, kündigte der Kirchenmusiker an. „Es macht einfach riesig Spaß, hier Chorleiter zu sein.“

Rund 120 Mitglieder zählt der Verein, etwa die Hälfte seien aktive Mitglieder im traditionsreichen Kirchenchor, so der wiedergewählte Vorsitzende Arnold Holler. Zu den Standards der Dorfener Kirchensänger gehört dabei die Mitgestaltung der Messen, gerade an den hohen Feiertagen. „Wir sind fast schon wieder im Normalbetrieb“, erklärte Holler. Denn während der Pandemie waren große Auftritte nicht möglich, weder letztes Weihnachten noch an Ostern. „Es lief alles auf Sparflamme.“

Erst am Pfingstsonntag in diesem Jahr stand der Chor wieder in großer Besetzung auf der Empore in der Pfarrkirche und sang die „Spatzenmesse“ von Mozart. Weitere Highlights: Das Oratorium „Johannes von Gott“ zum 400-jährigen Jubiläum der Barmherzigen Brüder sowie das Gedenkkonzert für Benno Meindl.

„Eigentlich gehören alle Sänger für ihr großes Engagement und ihre Treue geehrt“, sagte Hollers. Erstmals zeichnete der Cäcilienverein die Mitglieder aus, die länger als 50 Jahre dem Kirchenchor angehören. Doris Minet, Fred Simmerl und Gisa Weber sind seit 53 Jahren dabei, Marianne Heinisch 55 Jahre. Luise Kuliga und Christine Röhrl singen seit 58 Jahren in Maria Dorfen, Veronika Jenisch sogar schon seit 60 Jahren.

Susanne Holzner trat bei den Vorstandswahlen nicht wieder an. „Obwohl ich evangelisch bin, wurde ich bei euch herzlich aufgenommen – da hat keiner nach der Konfession gefragt“, meinte sie. Holler und Bartmann dankten ihr und auch dafür, dass sie seit Vereinsgründung stets die Belange der Cäcilianer mit angeschoben habe. Statt ihrer rückt als stellvertretende Vorsitzende Hanna Ermann nach, ebenfalls Protestantin. „Ich halte das Fähnchen der Ökumene weiter hoch“, sagte sie.

Vereinsvorsitzender blieb Holler, Kassier Eberhard Wildgrube. Auch Schriftführerin Anna Schmid wurde erneut bestätigt. Zum Vorstand gehören auch Chorleiter Bartmann und Pater Stephan Matula.

Schmid hat in den vergangenen Monaten „mit Feuer und Flamme“, so Holler, einen Finanzierungsplan für eine neue Orgel für die Marktkirche St. Vitus aufgestellt. Das Instrument wird eine nach historischem Vorbild gebaute, italienische Renaissance-Orgel, einzigartig in der Erzdiözese. 300 000 Euro müssen dafür gesammelt werden. Die Juristin schrieb Vereine an, tat Fördertöpfe in Stadt und Land auf. Zudem startete sie eine Pfeifenpatenschaftsaktion. „29 000 Euro haben wir dabei schon gesammelt“, berichtete sie. Pater Stephan rundete auf: „30 000 – der Pfarrgemeinderat Maria Dorfen möchte auch Pate für eine Orgelpfeife werden.“