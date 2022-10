Die künstlerische Seele von Dorfen: Maler Hermann Winter

Von: Michaele Heske

Stolz auf die Ausstellung: Kurator Albrecht Gribl. © Michaele Heske

Beeindruckende Vielfalt: Eine Ausstellung im Dorfener Sparkassen-Saal zeigt 100 Werke von Hermann Winter.

Dorfen – „Winter in Dorfen“, so heißt eine Sammlung, die seit Freitag im Sparkassen-Saal in Dorfen zu sehen ist. Ein doppelsinniger Titel. Denn die winterlichen Landschaften aus Dorfen und dem Isental gehören hier zu den augenscheinlichsten Exponaten. Ein Ölbild, das den verschneiten Ruprechtsberg und die Pfarrkirche aus der Ferne zeigt, im Vordergrund die Obermühle – dieses Werk von Hermann Winter, dem Namensgeber der Ausstellung, ist vielen Einheimischen ein Begriff.

Zum 100. Geburtstag des Künstlers trug die „Arbeitsgruppe Winter 100“ genau 100 ausgewählte Exponate des Malers, Grafikers und Gestalters zusammen. Albrecht Gribl hat die Ausstellung maßgeblich kuratiert und mit Anton Kremser, Anton Empl, Alois Lehrhuber und Franz Wimmer realisiert.

Der Grafiker und Gestalter Hermann Winter kam 1950 als junger Mann nach Dorfen und blieb in der Isenstadt bis zu seinem Tod im Jahr 1988. Er wohnte nicht nur hier, er wurde ein echter Dorfener. Gribl kannte den Künstler persönlich: „Ein sehr ruhiger Mensch, der sich nicht in den Mittelpunkt spielte.“

Fasziniert: Regina und Anton Haberstetter. © Michaele Heske

Seine Tagebücher habe er allesamt vor seinem Tod verbrannt, bedauert Gribl. „In seine Gedankenwelt ließ er keinen blicken, nicht einmal seine Witwe.“ Übrig blieb der Nachwelt aber sein umfassendes Werk. Gribl schätzt die Zahl von Winters Ölbildern auf etwa 1000, dazu hunderte Grafiken. Allein in Dorfen und Umgebung hängen in dutzenden Haushalten seine Bilder.

Auch Regina und Anton Haberstetter haben einen echten Winter im Wohnzimmer hängen. Sie gehen durch die Ausstellung, bleiben an den Vitrinen stehen und bewundern die Zeichnungen und Pastelle. „Wir sind überrascht, welches große Spektrum der Künstler abdeckt“, sagen die beiden Dorfener.

Denn nicht nur Gemälde und Aquarelle sind zu sehen, die Ausstellung präsentiert eine immense Vielfalt von Mal-, Zeichen- und Drucktechniken. Etwa Entwürfe für großformatige „Kunst am Bau“, die im Original in der Mittelschule Dorfen zu sehen sind – filigrane Szenen vom Hemadlenz und Bierkrieg.

„Die älteren Dorfener kennen und lieben ihren Hermann Winter“, meint Gribl, der mit seinen Mitstreitern viele private Leihgaben bekommen konnte. Aber auch aus Museen und Sammlungen von weiter her sind Werke des Multitalents zu sehen.

Winter zog es in die Landschaft. „Er malte nicht im Atelier, sondern skizzierte seine Eindrücke direkt vor Ort.“ Das mache ihn als Künstler so authentisch, erklärt Gribl. Begeistert bleibt er vor einem Aquarell in satten Herbsttönen stehen, eine Waldlichtung hier irgendwo in der Gegend. „Bewundernswert, diese impressionistische Malweise.“

Anton Empl, gefragt nach seinem Lieblingsbild, zeigt sofort auf ein Ölgemälde, gemalt bei Steinbach in den Gatterbergen, ein letztes winterliches Aufbegehren: „Das ist mein Favorit.“ Als junger Referendar begann Empl seinen Dienst am Dorfener Gymnasium, er sah am ersten Tag die Winterschen Gatterberge, die bis heute im Sekretariat hängen. „Wie ein Corinth – ich war total fasziniert.“ In seinem ersten Jahr am Gymnasium in Dorfen begegnete der Lehrer und Künstler dem Maler Winter bei der Kirta-Ausstellung persönlich.

Beide stellten gemeinsam Frauenkircherl in Erding aus. „Eine ganz große Ehre für mich – ich mit meinen großformatigen, abstrakten Bildern.“ Winter sei zu dieser Zeit schon im ganzen Landkreis bekannt gewesen: „Die Darstellung klirrender Kälte in Winterlandschaften gelang ihm ebenso überzeugend wie die flirrende Hitze auf Korsika.“

Die Ausstellung

ist bis 16. Oktober im Sparkassen-Saal zu sehen, samstags und sonntags 14 bis 18 Uhr; Führungen sonntags um 16 und mittwochs um 19 Uhr. Eine 80-seitige Broschüre erklärt die Werke.