Einzelhändler in Dorfen: „Die Leute kaufen nur das Nötigste“

Von: Michaele Heske

Robert Gauster mit Floristin Elisabeth Waxenberger. © Michaele Heske

Erst Corona, jetzt Baustelle und Ukraine, bald Sommerloch: Die Dorfener Einzelhändler sind in Sorge.

Dorfen – Teuerungen, die B 15-Baustelle und nicht zuletzt das Sommerloch – die Dorfener Einzelhändler sehen sich in einer drastischen Zwangslage. Nahezu alle Läden in der Innenstadt melden Umsatzrückgänge. Die Leute sparen. Das spüren selbst die Bäckereien. Der Brückenbau blockiere die Laufkundschaft. „Es sind deutlich weniger Leute unterwegs – das starke Verkehrsaufkommen schreckt ab“, erzählt eine Verkäuferin.

Der Obst- und Gemüsehändler, der immer freitags zum Wochenmarkt kommt, verkauft nur die Hälfte. Und sogar in den Apotheken herrscht Flaute, denn viele Senioren holen ihre Arzneimittel dort, wo sie problemlos parken können und sich vor allem nicht erst durch den Stau quälen müssen.

Erst hat die Corona-Zeit den Einzelhandel geschwächt, nun sind es Energie- und Ukraine-Krise. Last but not least: Die Baustelle, die gerade Kunden aus dem Umland abschreckt, weil diese denken, sie müssen sich durch das Nadelöhr Dorfen quälen. Doch Stefan Tremmel, Vorsitzender des Förderkreises, wirbt: „Die Innenstadt ist erreichbar.“ Er rät, die Stoßzeiten zu meiden und antizyklisch in die Innenstadt zu fahren. „Parkplätze gibt es auch genug und wir müssen zammhalten.“

Gärtnermeister Robert Gauster, der ebenfalls im Vorstand des Förderkreises ist, wünscht sich außerdem, dass etwa am Kreisel Richtung Innenstadt ein großes Info-Schild aufgestellt wird: „Die Leute denken ja, bei uns in der City geht nichts mehr – viele potenzielle Käufer fahren vorbei und kaufen dann in Erding ein.“

Barbara Schmid vom gleichnamigen Schuhgeschäft. © Michaele Heske

Die Baustelle entwickelt sich für den Einzelhandel immer mehr zum Schrecken ohne Ende. Denn entgegen der bisherigen Planung ist mit der Fertigstellung der B 15-Brücke über die Isen noch nicht Ende 2022 zu rechnen. „Das ärgert mich tierisch“, sagt Tremmel. Die Stadt könne nichts dafür, das sei ihm schon klar: „Aber die Baustelle in Dorfen hat offensichtlich keine hohe Priorität für das Straßenbauamt in Freising, respektive der Firma Züblin, die die Abrissarbeiten durchführt.“ Das Staatliche Bauamt hatte kürzlich die Verzögerungen mit dem unerwartet harten Untergrund erklärt, der eine andere Vorgehensweise nötig machte (wir berichteten).

Tremmel fürchtet noch weitere Verzögerungen: „Diese Salami-Taktik geht gar nicht. Die Brücke muss schnellstmöglich fertiggestellt werden, da müssen Stadtverwaltung und Stadtrat jetzt massiv Druck ausüben.“ Diese Unterstützung würden die Gewerbetreibenden in Dorfen erwarten.

Gauster warnt: „Je länger die Bauarbeiten gehen, desto größer der Gewöhnungseffekt.“ Bislang hätten alle gedacht, im Advent sei der Baustellen-Spuk vorbei: „Das war absehbar – doch was heißt schon Frühjahr 2023?!“ Das Weihnachtsgeschäft sei für die Geschäfte ein starker Pfeiler im Jahresumsatz.

Mit Einbußen rechnet auch Hans-Jörg Meier vom Spielwarengeschäft Hammerschmid in Dorfens Innenstadt. „Da kommt noch was auf uns zu“, prophezeit er. Er befürchtet, dass viele Käufer dann noch stärker auf den Online-Handel umsteigen.

Hans-Jörg Meier vom Spielwarengeschäft Hammerschmid beklagt weniger Kunden. © Michaele Heske

Tremmel ist Chef des Elektronikhandels Der Heuschneider und merkt ebenfalls: „Die Leute kaufen wirklich nur das Nötigste, geht die Waschmaschine kaputt, wird sie natürlich ersetzt – oft aber durch ein günstigeres Modell.“ Was den Vorsitzenden des Förderkreises Dorfen indes freut: „Es kommen wieder mehr Kunden, die ihre Geräte reparieren lassen.“

Ins Schuhhaus Schmid am Rathausplatz kommen nach wie vor die Stammkunden, die trotz Inflation Sandalen oder Stiefel kaufen, doch Lust auf einen spontanen Stadtbummel haben wenige. Die Kollektion für den Herbst ist schon in den Regalen. Inhaberin Barbara Schmid befürchtet einen Preisanstieg nach den Sommerferien.

„Die Leute haben Angst vor Inflation, alles ist teurer geworden – da sind Blumen fast schon Luxus“, erzählt Gauster. Noch habe er die Preise für Pflanzen und Blüten nicht angehoben. Doch im Herbst könne sich das ändern, wenn sich ein Energieengpass bemerkbar macht. Denn die Gewächshäuser werden mit Gas beheizt. „Wir suchen nach Alternativen.“