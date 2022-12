Die Marmeladen-Königin

Von: Alexandra Anderka

Mit viel Liebe hat Heidi Lechner ihren Hofladen in Pürstling bei Dorfen ausgestattet. © Alexandra Anderka/privat

Heidi Lechner aus Pürstling ist Bäuerin aus Leidenschaft. Sie berichtet von ihrer Arbeit auf dem Hof und ihrem Hobby, dem Marmeladen kochen

Pürstling – Bäuerin auf dem Hof ihrer Eltern zu werden, war ursprünglich nicht der Plan von Heidi Lechner. Sie ist das jüngste von fünf Kindern, macht nach der Schule eine Ausbildung zur Zahntechnikerin. „Doch plötzlich waren alle meine Geschwister weggezogen. Nur mein Bruder und ich waren noch auf dem Hof.“ Der Bruder ist Hoferbe, aber nicht verheiratet, als sie mit ihrem Verlobten eine Existenz gründen will. „Du kannst uns doch nicht alleine lassen“, habe ihre Mutter gefleht.

So bleibt sie also in Pürstling, ihr späterer Mann Willi (57) zieht zu ihr. Mittlerweile ist Heidi Lechner leidenschaftliche Landwirtin. Aus dem Bauernhof haben sie ein Schmuckstück gemacht. Sie haben Hühner, ein paar Strohschweine und Rinder der Rasse Murnau-Werdenfelser in Mutterkuhhaltung – eine der ältesten, aber eine gefährdete Nutztierrasse, die vom Aussterben bedroht ist. „Wir haben ganz klein angefangen mit zwei Kühen und einem Stier“ – mittlerweile ist die Herde auf 35 Tieren angewachsen.

Die 59-Jährige freut sich, wenn sie am Zaun ihre schönen Kühe beobachtet, die das ganze Jahr über auf der Weide sein dürfen. Autofahrer, die von Dorfen Richtung Taufkirchen unterwegs sind, können die robuste Rasse, deren Fleisch zu den schmackhaftesten zählt, sehen. Der Hof ist auf Selbstvermarktung ausgelegt. „Was bei uns auf dem Hof zur Welt kommt, wird auch über den Hof vermarktet“, sagt die Landfrau.

Jeden Morgen steht sie um 6 Uhr auf und sortiert erst einmal die Eier. Dienstag ist oft Schlachttag. Metzger Floris aus St. Wolfgang holt dann das rund drei Jahre alte Rind ab, schlachtet und zerlegt es grob. Im eigenen Zerlegeraum in Pürstling verpacken und vakuumieren die Lechners die Fleischstücke. Fünf-Kilo-Pakete, aber auch Patties für Burger oder Hackfleisch stehen zum Beispiel zur Auswahl im großen Kühlschrank im Hofladen.

Donnerstag ist Backtag, da schiebt Lechner fünf Rührkuchen in den Ofen, die sie auf dem Dorfener Bauernmarkt verkauft, ebenso wie ihre selbst gemachten Marmeladen. Die sind ihr Hobby. Rund 25 Sorten hat sie in ihrem Repertoire. Von A bis Z, vom Apfelgelee bis zur Zwetschge.

Am Freitag werden ab 5 Uhr morgens Kiache, Hasenöhrl und Rohrnudeln gebacken – ebenfalls zum Verkauf auf dem Bauernmarkt.

„Der Hof ist unser Lebenswerk“, sagt Lechner nicht ohne Stolz. Sie erledige ihre Arbeit „mit Herzblut“. Nur das Ansehen der Landwirtschaft liege ihr im Magen. „Alle rufen nach kleinen Bauernhöfen und Tierwohl. Wenn sie bei mir dann fürs Kilo Fleisch 18 Euro zahlen sollen, ist das vielen zu teuer.“ Vom Ertrag der Landwirtschaft zu leben, das sei nicht einfach.

An Weihnachten versammelt sich bei den Lechners die ganze Familie in der großen Küche der Bäuerin. Die beiden Kinder mit Partner kommen an Heiligabend, seit eineinhalb Jahren sitzt auch Enkel Jakob mit am großen Tisch, an dem Heidi Lechner heuer Tafelspitz servieren wird. „Das haben sich die Kinder gewünscht. Wenn es nach meinem Mann geht, könnte ich immer Rindsgulasch kochen“, sagt sie. (Rezept oben).

Landfrauen-Besuch

An jedem Adventswochenende lesen Sie von einem Besuch bei einer Landfrau, die über ihre Arbeit berichtet und ihr Lieblingsrezept für die Weihnachtszeit verrät. Bereits erschienen sind Rosi Huber aus Oberseebach und Daniela Stimmer aus Moosinning.