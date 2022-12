Die Scham ist oft größer als die Not: Arme Senioren lassen sich oft nicht helfen

Von: Michaele Heske

Teilen

Groschen zählen müssen viele Rentner gerade in dieser Zeit mit Inflation und Energiekrise. © Oliver Bodmer

Das Leserhilfswerk Licht in die Herzen unterstützt Senioren in Finanzschwierigkeiten

Dorfen – Wenn alles teurer wird, dann wird es für viele ältere Menschen eng. Zu eng. Darüber zu sprechen fällt Betroffenen schwer, denn bislang kam man ja irgendwie über die Runden. Die Senioren verzichten lieber aufs Essen, ernähren sich von Kartoffeln und Rüben. Oder sitzen in der kalten Wohnung, weil die Energiepreise explodieren. Das ist die Befürchtung von sozialen Anlaufstellen in Dorfen.

Die meisten Senioren in Dorfen und Umgebung sind eingebettet in ein funktionales Familiensystem, die Angehörigen stützen sie bei Bedarf auch finanziell. Doch es gebe auch Rentner, die niemanden haben: kinderlos oder verwitwet, arm, krank und einsam, weiß Brigitte Fischer, Mitarbeiterin bei der Caritas. „Die Schere geht immer weiter auf“, befürchtet die Sozialarbeiterin aus Dorfen.

Betroffen seien deutlich mehr Senioren, die den Lebensunterhalt nicht mehr stemmen können. Doch gerade dieser Generation falle es besonders schwer, sich Hilfe zu suchen. Erst kürzlich stand Frau S., 72 Jahre alt, bei ihr im Büro am Johannisplatz. „Monatelang hat die Dorfenerin versucht, alleine klarzukommen.“ Sie bezieht 1100 Euro Rente im Monat, davon werden Steuern und die Krankenkassenbeiträge abgezogen. Ihre Wohnung kostet 650 Euro, kalt. „Wir haben aufstockende Grundsicherung beantragt, nun hat sie die Möglichkeit, zur Tafel zu gehen“, erklärt Fischer.

Hinter der älteren Dame liegen Monate der Entbehrung – die Scham war größer als die Not. Nach wie vor sei der Gang zur Tafel schambehaftet, so Monika Rudolf. „Viele haben eine Karte, trauen sich aber nicht zu kommen.“ Mit steigender Inflation sinkt zwar die Angst vor den Blicken der Passanten kontinuierlich. „Aber Menschen über 60 Jahre können Hilfe schwerer annehmen. Einerseits sind sie bescheidener in der Lebensführung, andererseits genieren sie sich.“

Gemeinsam mit ihrem ehrenamtlichen Team gibt Rudolf jeden Donnerstag Lebensmittel an Bedürftige aus. Kommt Tafel-Mitarbeiter Brigitte Museler in Kontakt mit Senioren, etwa am Telefon, versucht sie, die Betroffenen zu überzeugen, Hilfe anzunehmen: „Ältere Menschen sind oft einsam, gerade wenn sie ärmer sind. Viele haben keine Familie mehr.“ Museler hat sich jahrelang ins Auto gesetzt und all jene, die krank oder gehandicapt sind, besucht. „Die Leute freuen sich über die Lebensmittel. Aber wir haben auch geratscht, das tut gut.“ Die älteste Betroffene sei über 80.

In den Sozialen Kleiderladen kommen aktuell mehr Senioren, erzählt Ursula Czepelc, Vorsitzende des Dorfener Notgroschens. Über eine finanzielle Schieflage, in der sie man sich möglicherweise befinde, werde nicht geredet. „Wir würden gerne helfen –kommen aber nicht an die älteren Leute ran.“ Dabei wurde dieser Verein gegründet, um in Not geratenen Dorfenern finanzielle Unterstützung zu gewähren. Hilfe könne jeder erhalten, der in Dorfen gemeldet ist, sagt Cepelec. „Wir vergeben auch Darlehen, beispielsweise, wenn jemand die Miete nicht bezahlen kann.“

Auch habe der Notgroschen schon Senioren geholfen, die beispielsweise einen Rollator brauchten. Und Mitarbeiterin Hermannsdorfer ergänzt: „Bedürftige können sich telefonisch bei uns melden – wir machen einen Termin aus. Niemand kriegt was mit“, verspricht sie.

Ebenso könnten sich betroffene Senioren im reichhaltigen Sortiment des Secondhandladens nach Weihnachtsgeschenken umsehen: „Für die Enkel haben wir genügend Spielsachen im Sortiment oder auch Winterkleidung für Kinder und Erwachsene.“

Seniorenreferentin Simone Jell-Huber kann nur mutmaßen: „Man sieht es den Leuten ja nicht an, ob sie in finanzieller Not sind – da ist so viel Scham, sich zu offenbaren.“ Ihre Vorgängerin Doris Minet, die erst kürzlich die Bürgermedaille der Stadt bekommen hat, appelliert deshalb an die älteren Herrschaften: „Meldet euch, es ist keine Schande – niemand sollte über die Weihnachtstage darben.“

Sie selbst sei auch in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, erzählt Minet. „Unverschuldet in Not geraten kann jeder – das ist keine Schande.“ Einig sind sich aber alle Helfer der Anlaufstellen: Es gibt auch in Dorfen Altersarmut und viele ältere Leute, die wegen Inflation und Energiekrise derzeit dringend monetäre Unterstützung brauchen.

Licht in die Herzen

Das Leserhilfswerk des Erdinger/Dorfener Anzeiger unterstützt unverschuldet in Not geratene Senioren im Landkreis. Spenden sind auf das Konto (Nummer 17 111) bei der Sparkasse Erding möglich. Kontoinhaber: Zeitungsverlag Oberbayern. IBAN: DE54 7005 1995 0000 0171 11. Auf Wunsch werden Spendenquittungen ausgestellt. Dies vermerken Sie bitte mit Ihrer Adresse auf dem Überweisungsträger. Die Namen der Spender werden veröffentlicht. Wer dies nicht wünscht, vermerkt es bitte ebenfalls auf der Überweisung.