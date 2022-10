Die Teddys haben ausgedient: Versteigerung im Dorfener Kino

Von: Michaele Heske

Teilen

Freundliche Sitznachbarn waren die Teddybären im Dorfener Kino. Inge und Georg Schmederer versteigern sie nun zugunsten der Freunde des Jakobmayer. © Michaele heske

s‘Kino versteigert die Stofftiere, die in der Pandemie den Abstand zwischen den Besuchern gewahrt haben. Der Erlös kommt den Freunden des Jakobmayer zugute.

Dorfen – Viele Monate saßen über zwanzig Teddys auf ihren Plätze im s’Kino in Dorfen. Sie sorgten nach dem ersten Lockdown freundlich für den virologisch gebotenen Abstand der Filmfans. Am Gallimarkt-Sonntag an diesem Wochenende werden die niedlichen Stofftiere ab 14 Uhr im Kinosaal versteigert.

Ein Hamburger Restaurantbesitzer setzte Teddybären an seine Tische, das hatte Inge Schmederer, die gemeinsam mit ihrem Mann Georg das Lichtspieltheater in Dorfen betreibt, irgendwo gelesen. „Eine ganz tolle Idee“, fand sie, auch um die verwaisten Sitze zu füllen, als es die Auflage gab, den Saal nur halb zu besetzen. „Der in Hamburg, wir in Bayern – das war genug Abstand“, erinnert sie sich lachend.

Gemeinsam suchten die beiden Cineasten nun im Internet nach Platzhaltern aus Stoff, wurden beim Räumungsverkauf eines Spielwarengeschäfts in Niederbayern fündig und orderten dort hochwertige Teddybären zum halben Preis. „Die kleinen Kuscheltiere waren deutlich teurer als die Großen“, erzählen sie.

Ein Gag, der übrigens bei den Besuchern sehr gut ankam. „Die Sammlung ist längst nicht mehr komplett, einige Teddys haben wir schon an Stammkunden verkauft“, so Georg Schmederer.

Nun haben die Stofftiere ihre Aufgabe erfüllt. „Wir beginnen bei zehn Euro – nach oben sind freilich keine Grenzen gesetzt.“ Der Erlös kommt übrigens den „Freunden des Jakobmayer“ zugute, der Verein kam damals auch für den Anschaffungspreis auf.

Wegen der kleinen Auktion fällt übrigens die Nachmittagsvorstellung für Kinder aus. „Um 17.30 Uhr läuft das Fantasy-Drama „Three Thousend Years of Longing“, und abends um 20 Uhr „Die Känguru-Verschwörung“.

Die Pandemie sei zwar nicht vorbei, glaubt Georg Schmederer, aber der Kino-Chef hofft natürlich, dass es in diesem Winter nicht erneut zu Abstandsregelungen oder zur Schließungen der Lichtspielhäuser kommen wird: „Maskenpflicht vielleicht, aber damit können wir leben.“

Die Versteigerung am Sonntag soll noch einen weiteren Zweck erfüllen, erklärt Georg Schmederer. „Beim Galli-Markt ist immer viel los, damit animieren wir vielleicht auch den einen oder anderen, zu uns ins Filmtheater zu kommen.“ Für seine Frau Inge ist es unvorstellbar: „Es gibt tatsächlich noch immer Leute, die wissen gar nicht, was für ein tolles Kino wir in Dorfen haben.“ Die Auswahl der Streifen ist exquisit, gutes Programmkino ist auf der Leinwand zu sehen. Und seit „Guglhupfgeschwader“ klingelt die Kinokasse auch wieder.