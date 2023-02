Diese Bibliothek ist ein Bestseller

Von: Michaele Heske

Auf dem Lesertreppchen (v. l.): Manuel Geidobler von der VR-Bank Taufkirchen-Dorfen, Suzana Sauer, Inhaberin der örtlichen Buchhandlung, Büchereileiterin Birgitt Kukla und Bürgermeister Heinz Grundner. © heske

In nur drei Jahren hat die Stadtbücherei Dorfen die Zahl der Ausleihen verdoppelt.

Dorfen – Ein ganz erlesener Treffpunkt ist die Stadtbücherei in Dorfen geworden: Veranstaltungen und Vorlesetage locken nämlich immer mehr kleine und große Bücherwürmer hierher. Mit 72 660 Ausleihen hat die Bücherei im Jahr 2022 einen neuen Rekord erreicht, dabei stieg auch die Zahl der Besucher sowie der neuen Medien kontinuierlich an.

Lesen ist eine Schlüsselqualifikation fürs Leben. „Spannende Lektüre bringt nach wie vor schon die Kleinsten zum Buch“, sagt Büchereileiterin Birgitt Kukla. Ob „Pettersson und Findus“, der „Räuber Hotzenplotz“ oder „Bibi und Tina“, die Kinder- und Jugendklassiker regen die Fantasie der Buben und Mädchen an – und mit Sachbüchern macht selbst das Lernen Spaß. Neue Medien, etwa Tonies, das sind Abspielboxen, mit denen Kinder Geschichten anhören können, oder auch tiptoi-Bücher gehören ebenso zum Bestand wie Spiele und CD sowie moderne Belletristik und Literatur für Erwachsene.

Dorfen kann stolz auf sein außerschulisches Bildungsangebot sein, das sich auch durch Kukla und das ehrenamtliche Bücherei-Team in den vergangenen zwei Jahren prächtig entwickelt hat. „Ein Erfolgsmodell, das Freude am Lesen für jeden bringt“, lobte Bürgermeister Heinz Grundner dieses Engagement. Und in das es sich als Stadt durchaus zu investieren lohne: Die neue Lesetreppe, ein CD-Regal und der 24-Stunden-Rückgabekasten, die erst vor kurzem angeschafft wurden, kosteten inklusive neuer Medien, summa summarum 16 400 Euro, zu denen der Sankt Michaelsbund 3900 Euro staatliche Fördergelder zuschoss.

In der Tat, die Bücherei ist mittlerweile selbst zum Bestseller geworden. Waren es im Jahr 2019 noch 36 086 Ausleihen, gab es 2022 schon doppelt so viele ausgeliehene Medien. 77 Prozent der Ausleihen fallen dabei auf Medien für Kinder und Jugendliche.

Ende 2022 führte die Stadtbücherei 1583 aktive Leser in ihrer Kartei, insgesamt 27 000 Personen haben die Bücherei im Vorjahr besucht. Der Bestand liegt aktuell bei 13 058 Medien, im Schnitt wurde jedes Buch, jede CD 5,6 mal pro Jahr ausgeliehen.

„Wir sind mittlerweile viel mehr als eine Bücherei“, freut sich Kukla über die vielen Familien, die es regelmäßig in die Buch-Oase in der Justus-von-Liebig-Straße zieht. Sie und ihr Team bieten auch viel Programm, etwa Vorlesezeit am Nachmittag für Kindergartenkinder, sie laden regelmäßig Schulklassen ein und veranstalten Workshops, Autorenlesungen sowie Flohmärkte. Die Stadtbücherei war 1040 Stunden im Jahr 2022 geöffnet, die Ehrenamtlichen haben dabei insgesamt 3083 Stunden gearbeitet.

Rund ein Drittel aller Eltern liest dem Nachwuchs nicht mehr vor, besagen Studien. „Vor allem diese Kinder gilt es zu erreichen“, erklärt Kukla. Denn wer schon früh Lesefieber bekomme, den lasse diese Leidenschaft auch später nicht mehr los.

500 Euro hat die VR-Bank Taufkirchen-Dorfen für die Erweiterung des Medienbestands gespendet. Um den lokalen Handel zu unterstützen, wurden die Bücher in der Buchhandlung Sauer in Dorfen eingekauft.