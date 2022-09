Hektar um Hektar mehr Sonnenstrom: Noch mehr Projekte geplant

Freiflächen-Photovoltaik

Immer mehr Dorfener Landwirte stellen Anträge auf die Errichtung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen.

Dorfen – Dorfen ist auf dem besten Weg, das Photovoltaik-Mekka im Landkreis zu werden. Immer mehr Landwirte wollen mit Freiflächenanlagen Sonnenstrom produzieren. Der Stadtrat hatte am Mittwoch zwei neue Anträge auf der Tagesordnung – und befürwortete sie jeweils mit großer Mehrheit. Erneut Thema war auch die bisher größte Anlage in Wies bei Grüntegernbach mit ihren nun 18,4 Hektar.

Im Juni hatte der Stadtrat bereits Grünes Licht für das Mega-Projekt südlich vom Lainer See gegeben. Die erste Runde der Öffentlichkeitsbeteiligung ist für den Flächennutzungsplan gelaufen. Negative Stellungnahmen von Behörden kamen nicht, private Einwender hatten aber Sorgen wegen Blendwirkung, Erholungswert der Landschaft und sogar elektromagnetischer Strahlung geäußert.

Beständige Kritiker dieser Art der Stromerzeugung bleiben mehrer Stadträte von Landlisten und AfD. Aus ihren Reihen kamen die vier Gegenstimmen gegen die nun beantragte Erweiterung der großen Anlage um weitere 0,75 Hektar.

„Wir sind nicht fundamental gegen Freiflächenphotovoltaik“, erklärte Martin Heilmeier (LDW). Das hänge jeweils von der Bonität, also der landwirtschaftlichen Güte, der Böden ab. Entsprechend wurde am Mittwoch im Stadtrat auch unterschiedlich abgestimmt. Zwei Räte votierten gegen einen 1,2 Hektar großen Solarpark bei Parschenberg auf der Gemarkung Schiltern. Dieser Fläche bescheinigt das Amt für Landwirtschaft (AELF) eine unter- bis durchschnittliche Ertragsfähigkeit. Nach Angaben des Energieversorgers in dem Bereich ist eine Abnahme des Stroms gewährleistet.

Das Gleiche gilt für die beantragte drei Hektar große Freiflächenphotovoltaikanlage Hochstraß bei Grüntegernbach. Hier attestiert das AELF vorwiegend eine mittlere Bonität. Dieser Antrag auf Änderung des Flächennutzugplans wurde bei drei Gegenstimmen angenommen.

Fast jedes Mal hatten die Dorfener Räte anlässlich solcher Anträge energiepolitische Grundsatzdiskussionen geführt. Ganz ohne ging es auch dieses Mal nicht ab. Er habe den Antragsteller für die große Anlage bei Wies besucht und lange mit ihm gesprochen, berichtete Gerald Forstmaier (GAL). Der Landwirt habe das sehr gut durchdacht und zum Beispiel auch die oft geforderte Installation einer Agro-PV-Anlage geprüft. Hier stehen die Kollektoren senkrecht in Nord-Süd-Reihen, durch die Fahrzeuge zur Bewirtschaftung hindurchfahren können.

„Das wäre hier sehr schlecht, weil eine Bewirtschaftung bergab nötig wäre“, sagte Forstmaier über den Südhang. Dieser sei dagegen ein „prädestinierter Standort“, weil er landschaftlich sehr gut abgeschirmt sei. Die geplante Eingrünung werde die Blendwirkung weiter minimieren. Außerdem habe der künftige Energiewirt „vorbildliche Überlegungen zur Stromspeicherung“, so Forstmaier. Denn hier ist die Stromabnahme nicht gewährleistet, daher ist die Rede vom Bau eines Elektrolyseurs, der den Sonnenstrom vor Ort in Wasserstoff umwandelt und damit die Energie speichert. „Ich verstehe also die ablehnende Haltung nicht“, sagte der GAL-Stadtrat in Richtung der weiter kritischen Kollegen. Die Landwirtsfamilie habe schließlich das Recht, eine andere Bewirtschaftung ihrer Flächen anzustreben.