1250-Jahr-Feier Dorfen: Eine ganze Stadt feiert 90 Tage lang

Von: Michaele Heske

Einen Veranstaltungsmarathon zum Stadtjubiläum planen (Bild links, v. l.) Franz Streibl, Anton Empl, Heinz Grundner, Jürgen Weithas, Ludwig Rudolf, Anita Feckl, Sigrid Wiedenhofer, Tobias Maier, Barbara Lohmaier, Susanne Holzner, Birgitt Binder und Schorsch Wiesmaier. © Michaele Heske

Ein abwechslungsreiches Programm planen die Stadt Dorfen und ihre Vereine zur 1250-Jahr-Feier mit Theater, Kunst und Bürgerfest. 60 Veranstaltungen sind bereits terminiert.

Dorfen – Ein Feuerwerk an Veranstaltungen zündet die Stadt Dorfen im kommenden Jahr anlässlich ihres 1250-jährigen Bestehens. In Zusammenarbeit mit den Vereinen werden unter anderem ein Jugendfestival, Konzerte, historische Vorträge und Ausstellungen verwirklicht. Ein Höhepunkt ist dabei der „Faust in Dorfen“, ein großes Freiluftspektakel mit professionellen Schauspielern und lokalen Statisten.

Bei einem Pressegespräch im Rathaus wurde nun das Programm vorgestellt: 60 Veranstaltungen sind schon fest terminiert, sie finden an mehr als 90 Tagen statt. Und wo viel gefeiert wird, da wird auch kräftig ausgeschenkt: Von allen drei Dorfener Brauereien gibt es ein eigens gebrautes Jubiläumsbier.

Erstmals wird der Name „Dorfin“ in einer Schenkungsurkunde vom 28. August 773 erwähnt. Gemeint war damals allerdings der heutige Ortsteil Oberdorfen. Hier befand sich auch die Urpfarrei. 1270 wird Dorfen dann als Herzoglicher Markt bezeugt. „Die Stadterhebung war allerdings erst am 10. November 1954 – im Jahr 2024 werden wir dann auch noch das 70-jährige Jubiläum feiern“, erklärte Bürgermeister Heinz Grundner.

Das zentrale Ereignis bei der 1250-Jahr-Feier sei fraglos die Aufführung des „Faust“, sagte Kulturreferent Ludwig Rudolf und räumte ein: „Die Wahl des Stücks wurde durchaus kontrovers diskutiert.“ Man habe sich für den Klassiker von Goethe entschieden, den Ernst Bartmann und Andreas Wiedermann auf die Freiluftbühne in der Innenstadt bringen werden: „Das wird kein verzopftes Stück, sondern ein Spektakel. Wir hoffen, dass wir Zuschauer aus der ganzen Region anlocken werden“, so Rudolf.

Bei einem ersten Casting hätten sich schon 60 Statisten beworben, berichtete Produktionsleiterin Susanne Holzner: „Es ist enorm, wie viele Dorfener da mitmachen wollen.“ Mitte Dezember werden noch die Profischauspieler gecastet, auch sucht die Theatertruppe weitere hiesige Akteure für Szenen in Auerbachs Keller oder für den Projektchor. „Anfang März beginnen wir mit den szenischen Proben“, sagte Holzner. Die öffentliche Generalprobe soll am 15. Juni 2023 am Unteren Markt stattfinden.

Anton Empl hat für die Faust-Inszenierung ein Plakat entworfen, das sich zwischen „Himmel und Hölle“ bewegt und „aus der Ferne die Opulenz der Aufführung zeigt“. Wer sich auf das Bild einlässt, erkennt viele Details, darunter Luftaufnahmen der Stadt oder auch die Engel von Hörgersdorf. Empl wird im November 2023 zudem eine eigene Ausstellung im Rathaus haben: „Von der Skizze über das Bild zum Plakat – künstlerische Gedanken, Hintergründe und Entwürfe.“

Birgitt Binder, Kulturmanagerin des Jakobmayer, kündigte Open-Air-Konzerte am Unteren Markt an, bei denen man die Tribüne von „Faust“ nutzen werde. Außerdem gibt es im Jakobmayersaal viele Jubiläumsveranstaltungen. Die Dorfener können sich jetzt schon auf Martina Schwarzmann und das „Herbert Pixner Projekt“ im Juli 2023 freuen, ebenso auf die „Rampensäue“ mit Lokalmatador Alfred Mittermeier oder auch Claudia Koreck, Urban Priol sowie Willy Astor & die Autobahnkapelle.

Weiterer Höhepunkt wird die Geburtstagsfeier am 28. August sein. „Ein Bürgerfest am Rathausplatz“, lädt Kulturreferent Rudolf schon jetzt ein. Für Essen und Trinken sei gesorgt, Ideen trage man derzeit noch zusammen, man stehe mit verschiedenen musikalischen Gruppen in Verbindung. Und freilich wird auch das Volksfest ganz im Zeichen des Jubiläums stehen.

Sigrid Wiedenhofer von der Stadtverwaltung kündigte an, dass am 9. Dezember eine Sonderausgabe des Amtsblatts „Bürgerinfo“ mit dem Veranstaltungskalender erscheinen wird. Dafür ist bald Redaktionsschluss. „Vereine, die sie noch bewerben möchten, sollen sich schnellstmöglich melden“, sagte sie.

